В Дагестане после массового отравления жителей водой возбудили дело

Следственный комитет Дагестана по факту отравления жителей города Кизляр питьевой водой возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Об этом сообщил "РГ" представитель ведомства Расул Темирбеков.

ЧП произошло в микрорайоне Черемушки. Здесь, по предварительной версии, местные жители самовольно проложили канализационные трубы, соединив их с городской дренажной системой. Во время проведения работ была повреждена водопроводная труба, из-за чего и произошло отравление.

Первоначально с диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы девять пострадавших, в дальнейшем их число продолжало расти.

В Следственном комитете Дагестана проинформировали, что в приемное отделение Кизлярской центральной городской больницы обратились 44 местных жителя, среди них десять детей.

Расследованием происшествия, кроме следственных органов, занимаются сотрудники управления Роспотребнадзора республики.