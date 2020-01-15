В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд

Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд, установленный в 1975 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха превысила рекордную на 0,1 градуса. Но, как отмечает Леус, это еще не предел.

РИА Новости со ссылкой на главного метеоролога Северной столицы Александра Колесова, сообщает, что столбик термометра поднялся до 6,5 градуса.

Ожидается, что вечер в Петербурге будут теплым и воздух прогреется до 7 и даже до 8 градусов по Цельсию. Что-то подобное в Северной столице наблюдалось в 2007 году, когда в январе в один из дней было 8,7 градусов по Цельсию. Это абсолютный рекорд тепла, но, как говорит Леус, не исключено, что вечером столбик термометра может подняться на такую же отметку или даже выше.

Нынешняя зима в Петербурге выдалась на редкость теплой. Снега в городе нет. На газонах начала расти трава, на деревьях заметили почки.