Новости

Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
В Нижегородской области спасенного из полыньи лосенка вернули в лес 17:40
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд 17:39
Глава Крыма назвал послание президента "руководством к действию" 17:39
Полиция задержала мужчину, взявшего девушку в заложницы в "Москва-Сити" 17:33
Папа Римский впервые назначил женщину на высокий пост 17:25
Видео: американский самолет "Судного дня" показали изнутри 17:16
В Австрии хотели привести к присяге новобранцев в Маутхаузене 17:12
Курс рубля незначительно снизился на новости об отставке правительства 17:12
Объявлен основной актерский состав сериала по "Властелину колец" 17:10
Россияне стали массово пересаживаться на китайские автомобили 17:00
Песков рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию 16:55
Рязанский: Законы по маткапиталу могут быть приняты в феврале 16:53
СМИ: "Динамо" согласовало переход футболиста Соболева из "Крыльев Советов" 16:51
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году 16:50
В Японии нашли замок выдающегося самурая 16:50
Галина Карелова: Президент почувствовал запрос на рост качества жизни 16:33
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет 16:24
Частный вертолет экстренно сел в Московской области 16:20
Провизор рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 17:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд, установленный в 1975 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Фото: iStock
Климатологи: Рост погодных катаклизмов в ближайшие годы продолжится

Температура воздуха превысила рекордную на 0,1 градуса. Но, как отмечает Леус, это еще не предел.

РИА Новости со ссылкой на главного метеоролога Северной столицы Александра Колесова, сообщает, что столбик термометра поднялся до 6,5 градуса.

Ожидается, что вечер в Петербурге будут теплым и воздух прогреется до 7 и даже до 8 градусов по Цельсию. Что-то подобное в Северной столице наблюдалось в 2007 году, когда в январе в один из дней было 8,7 градусов по Цельсию. Это абсолютный рекорд тепла, но, как говорит Леус, не исключено, что вечером столбик термометра может подняться на такую же отметку или даже выше.

Нынешняя зима в Петербурге выдалась на редкость теплой. Снега в городе нет. На газонах начала расти трава, на деревьях заметили почки.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Правительство России подало в отставку
Стенограмма: О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
В Кремле рассказали о расходах на пособия на детей 3-7 лет
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году