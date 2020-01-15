В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги

В Мурманской области задержан хирург больницы города Ковдора, который доверил троим студентам четвертого курса мединститута ампутировать ногу больному, сообщили "РГ" в региональном СУ СК.

Напомним, операция длилась семь часов. Врач не принимал в ней участия, ограничившись указаниями студентам. Хирург несколько раз покидал операционную, позволяя студентам работать без его контроля, создав реальную угрозу жизни и здоровью больного.

В прокуратуре Мурманской области продолжительность операции назвали "необоснованной".

По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". Расследование продолжается.