Аксенов отправил в отставку министра юстиции Крыма

Министр юстиции Крыма Олег Шаповалов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ главы Республики Крым Сергея Аксенова размещен на портале Совета министров.

Как говорится в официальном документе, такое решение принято в связи с истечением срока полномочий Шаповалова.

60-летний Олег Шаповалов возглавлял Министерство юстиции с июля 2014 года, до этого он работал в Крымской коллегии адвокатов.

Как сообщалось ранее, в конце ноября ушла в отставку министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова. Она покинула свой пост по собственному желанию.