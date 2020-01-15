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15.01.2020 14:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Аксенов отправил в отставку министра юстиции Крыма

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Пресс-служба министерства юстиции Республики Крым Фото: Пресс-служба министерства юстиции Республики Крым
Фото: Пресс-служба министерства юстиции Республики Крым

Министр юстиции Крыма Олег Шаповалов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ главы Республики Крым Сергея Аксенова размещен на портале Совета министров.

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Как говорится в официальном документе, такое решение принято в связи с истечением срока полномочий Шаповалова.

60-летний Олег Шаповалов возглавлял Министерство юстиции с июля 2014 года, до этого он работал в Крымской коллегии адвокатов.

Как сообщалось ранее, в конце ноября ушла в отставку министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова. Она покинула свой пост по собственному желанию.

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