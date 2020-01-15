Какие бонусы обещают земским учителям в Астраханской области

- Наша квота - 15 человек, мы должны в этом году трудоустроить их в сельские школы. Проблема достаточно большая, люди туда ехать не хотят, - сообщил министр образования региона Виталий Гутман. - Сейчас мы с муниципалитетами разрабатываем меры допфинансирования. Например, почему бы не автомобиль? Машина станет хорошим подспорьем. По словам министра, каждый район предлагает для педагогов свое вознаграждение, исходя из возможностей бюджета. Допподдержкой станут служебное жилье, ежегодные путевки на российские курорты и различные премии. Например, в Красноярском районе земским учителям готовы предоставлять гранты в размере 30 тысяч рублей, в Наримановком - бесплатный проезд в муниципальном транспорте, в Енотаевском - земельный участок для строительства жилья. Прием заявок от участников программы уже начался, он продлится до 15 апреля.

- Мы постарались выбрать отдаленные школы, в которые специалисты не едут, вакансии висят несколько лет. Проект "Земский учитель" - это реальная возможность для села заполучить специалиста, - подчеркнул Гутман.

Основные критерии отбора для земского учителя - это возраст до 55 лет, среднее профессиональное или высшее образование и готовность к учебной нагрузке не ниже 18 часов в неделю. Отработать в селе нужно пять лет. Также будут учитываться стаж, квалификация, планирует ли учитель преподавать смежные предметы.

- У нас дальний район, выпускники уезжают учиться в Астрахань и Волгоград и там же остаются, вряд ли они вернутся даже за миллион, - рассказали "РГ" в администрации Ахтубинского района. - Поэтому мы готовы предоставлять учителям квартиры. Но лучше будет, если мы будем готовить кадры на месте, с Астраханским госуниверситетом мы уже договорились об открытии в Ахтубинске филиала вуза.