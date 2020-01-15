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15.01.2020 19:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Плюс квартира, машина, курорт

Какие бонусы обещают земским учителям в Астраханской области
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8061)
Педагогов, которые поедут работать по программе "Земский учитель" в села Астраханской области, помимо миллиона рублей ждут жилье, автомобиль или путевка на курорт.

- Наша квота - 15 человек, мы должны в этом году трудоустроить их в сельские школы. Проблема достаточно большая, люди туда ехать не хотят, - сообщил министр образования региона Виталий Гутман. - Сейчас мы с муниципалитетами разрабатываем меры допфинансирования. Например, почему бы не автомобиль? Машина станет хорошим подспорьем. По словам министра, каждый район предлагает для педагогов свое вознаграждение, исходя из возможностей бюджета. Допподдержкой станут служебное жилье, ежегодные путевки на российские курорты и различные премии. Например, в Красноярском районе земским учителям готовы предоставлять гранты в размере 30 тысяч рублей, в Наримановком - бесплатный проезд в муниципальном транспорте, в Енотаевском - земельный участок для строительства жилья. Прием заявок от участников программы уже начался, он продлится до 15 апреля.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Мы постарались выбрать отдаленные школы, в которые специалисты не едут, вакансии висят несколько лет. Проект "Земский учитель" - это реальная возможность для села заполучить специалиста, - подчеркнул Гутман.

Основные критерии отбора для земского учителя - это возраст до 55 лет, среднее профессиональное или высшее образование и готовность к учебной нагрузке не ниже 18 часов в неделю. Отработать в селе нужно пять лет. Также будут учитываться стаж, квалификация, планирует ли учитель преподавать смежные предметы.

- У нас дальний район, выпускники уезжают учиться в Астрахань и Волгоград и там же остаются, вряд ли они вернутся даже за миллион, - рассказали "РГ" в администрации Ахтубинского района. - Поэтому мы готовы предоставлять учителям квартиры. Но лучше будет, если мы будем готовить кадры на месте, с Астраханским госуниверситетом мы уже договорились об открытии в Ахтубинске филиала вуза.

Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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