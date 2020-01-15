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15.01.2020 11:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымчане смогут перейти к местным операторам мобильной связи

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

С марта 2020 года крымчанам станет доступна услуга MNP, благодаря которой жители полуострова смогут, не меняя свой привычный телефонный номер, перейти к обслуживанию крымскими операторами мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи РК.

Перспектива запуска услуги MNP обсуждалась на совещании в мининформе Крыма с участием операторов и представителей министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Фото: Istock
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Сейчас операторы готовятся к проведению технических процедур для предоставления такой услуги. Одновременно ведутся переговоры о бесплатном переходе крымских абонентов от федерального оператора к крымским с сохранением прежнего тарифа. В дальнейшем же процедура MNP будет работать в соответствии с предусмотренным для всей России порядком: раз в год абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей.

- Речь идет о возможности исключительно добровольного перехода крымчан к крымским операторам, - пояснил "РГ" заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Вадим Первых. - Жители полуострова получат такую же возможность, которая уже есть у жителей материка: выбрать другого оператора связи, сохранив прежний номер. Поскольку сегодня местные операторы готовы предложить своим клиентам более выгодные тарифы и условия, возможно, многие крымчане захотят воспользоваться их услугами. Но выбор остается только за крымчанами - остаться клиентами федерального оператора или заключить договор с одним из местных.

В Мининформе РК обещают сделать процедуру перехода к местным операторам максимально доступной и комфортной. Для этого предполагается задействовать систему многофункциональных центров, работающих по всему Крыму.

Ранее сразу несколько федеральных сотовых операторов России заявили о вынужденном повышении тарифов на свои услуги с середины января 2020 года. Этот шаг они объяснили ростом потребления услуг абонентами, увеличением расходов на выполнение требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

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