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Рубрика: Экономика

Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

Текст: Ольга Игнатова

Повышение стоимости тарифов на услуги связи с 13 января затронет лишь небольшое число клиентов компании "Мегафон". Так уверяют в самой компании, сообщает агентство РИА Новости.

Фото: PhotoXpress
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Пойти же на такой шаг компания вынуждена из-за роста потребления услуг абонентами. В "Вымпелкоме" (торговая марка "Билайн") поясняют, что вынуждены пойти на аналогичный шаг с 16 января из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры.

Другие крупные игроки рынка сотовой связи - МТС и Tele2 - пока не объявляли о повышении тарифов и не комментируют запросы по этому поводу. Ранее аналитическое агентство Content Review предупредило, что операторы в 2020 году неизбежно станут повышать свои тарифы. Это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. По прогнозу экспертов, услуги мобильной связи в России могут подорожать на 17-18 процентов.

В частности, пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), вступивший в силу с 1 октября 2018 года, обязывает операторов связи хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. Это требует существенных затрат на закупку оборудования. В частности, МТС оценивал траты в 50 миллиардов рублей, "Вымпелком" - в 45 миллиардов, "Мегафон" - в 40 миллиардов.

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