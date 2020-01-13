Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Сразу два сотовых оператора на этой неделе повысят стоимость обслуживания некоторых архивных тарифов.

В "Мегафоне", который поднимет ценник уже сегодня, 13 января, РИА Новости сообщили, что они вынуждены пойти на такой шаг из-за роста потребления услуг абонентами. Нововведения затронут небольшое число клиентов, подчеркнули в пресс-службе компании. Неприятные эмоции испытают и абоненты "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"). Им придется платить больше уже с 16 января. Другие участники рынка пока молчат.

Еще в ноябре прошлого года "Российская газета" предупреждала о повышении стоимости услуг сотовых операторов минимум на 10 процентов. А по прогнозу агентства Content Review, рост тарифов может быть более внушительный - 25 процентов.

После появления информации о грядущем подорожании Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не видит оснований для роста цен на услуги сотовой связи. Более того, заместитель руководителя ведомства Анатолий Голомолзин пообещал, что, если операторы поднимут цены, ФАС проведет расследование.