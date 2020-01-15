На Кубани за год реконструируют 85 гектаров чайных плантаций

В течение нынешнего года в Краснодарском крае планируется реконструировать 85 гектаров чайных плантаций. Об этом сообщается в информации, опубликованной на официальном сайте администрации Кубани.

Для этого по инициативе местных властей разработана программа развития отрасли чаеводства в регионе на 2017-2021 годы. Она предусматривает вовлечение в оборот неиспользуемых чаепригодных земель. В результате за пять лет на Кубани должно быть реконструировано свыше 450 гектаров чайных плантаций.

"Мероприятия по восстановлению чайных плантаций субсидируются из краевого бюджета, - сообщили в минсельхозе Кубани. - Регион компенсирует 80 процентов затрат на проведение реконструкции и половину затрат на оборудование для капельного орошения. В этом году на эти цели выделено 15 миллионов рублей".

В ведомстве уточнили, что возвращение в оборот чаепригодных земель позволит ежегодно получать стабильно высокие урожаи чайного листа и производить один из главных региональных продуктовых брендов - Краснодарский чай.

Ранее для закрепления понятия "Краснодарский чай" на региональном уровне приняли решение об использовании советских стандартов в купажной смеси. Под каждый сорт определен обязательный процент чайного листа, выращенного на Кубани.

Кстати

Краснодарский край - единственный в России регион-производитель чайного листа в промышленных масштабах. С 2017 года кубанским чаеводам оказывается господдержка из регионального бюджета. В 2019 году она составила свыше 26 миллионов рублей.