На Кавказе обнаружены руины средневековой крепости

Открытие сделал старший научный сотрудник заповедника Сергей Трепет во время проведения мониторинга кластеров переднеазиатского леопарда еще в декабре, но известно об этом стало только сейчас. Подробно о находке не говорится.

В Кавказском заповеднике находится множество древних сооружений - сохранившихся и полуразрушенных, в глубине охраняемой территории и на пути следования туристов, но сколько их - точную цифру никто не скажет: новые объекты открывают до сих пор. Памятники эпохи Средневековья значительно представлены поселениями и городищами, крепостями и храмами, могильниками и ремесленными центрами.

Современная территория Карачаево-Черкесии была популярным маршрутом среди караванщиков, доставлявших товары из Азии в Европу.

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель директора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой Ханафи Хасанов, часть Великого шелкового пути, торгового маршрута из Азии в Европу, проходила по территории региона. Для охраны на торговых магистралях сооружались укрепленные пункты.

Караваны с шелком, пряностями и благовониями шли через Теберду и Клухорский перевал в верховья Кубани. Археологи обнаружили там стоянки и артефакты, в том числе произведенные в древнем Китае шелковые одежды и ткани. Находок было столь много, что они послужили темой научной конференции.

- В те времена шелк был гиперпопулярным товаром. Кроме эстетических качеств - красоты и легкости, шелковое белье имело потрясающую специфику: особенности шелкового волокна не позволяли цепляться за ткань вредным насекомым - вшам. Поэтому красавицы Средневековья - и в кочевых шатрах и в королевских замках - требовали от своих кавалеров шелковые отрезы. Поэтому не случайно во время Первой мировой войны господа офицеры просили своих родных прислать на передовую шелковое белье, - рассказала профессор искусств Юлиана фон Фирикс.