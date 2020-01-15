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15.01.2020 14:04
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На Кавказе обнаружены руины средневековой крепости

Текст: Ирина Белова, Николай Грищенко
Вблизи границ Кавказского природного биосферного заповедника, в Урупском районе Карачаево-Черкесской Республики, обнаружили фрагменты каменной кладки стены древней крепости. По всей видимости, объект относится к периоду Средневековья, сообщается на официальном сайте заповедника.
Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Открытие сделал старший научный сотрудник заповедника Сергей Трепет во время проведения мониторинга кластеров переднеазиатского леопарда еще в декабре, но известно об этом стало только сейчас. Подробно о находке не говорится.

В Кавказском заповеднике находится множество древних сооружений - сохранившихся и полуразрушенных, в глубине охраняемой территории и на пути следования туристов, но сколько их - точную цифру никто не скажет: новые объекты открывают до сих пор. Памятники эпохи Средневековья значительно представлены поселениями и городищами, крепостями и храмами, могильниками и ремесленными центрами.

Фото: iStock
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Современная территория Карачаево-Черкесии была популярным маршрутом среди караванщиков, доставлявших товары из Азии в Европу.

Как рассказал корреспонденту "РГ" заместитель директора Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника имени Байчоровой Ханафи Хасанов, часть Великого шелкового пути, торгового маршрута из Азии в Европу, проходила по территории региона. Для охраны на торговых магистралях сооружались укрепленные пункты.

Караваны с шелком, пряностями и благовониями шли через Теберду и Клухорский перевал в верховья Кубани. Археологи обнаружили там стоянки и артефакты, в том числе произведенные в древнем Китае шелковые одежды и ткани. Находок было столь много, что они послужили темой научной конференции.

- В те времена шелк был гиперпопулярным товаром. Кроме эстетических качеств - красоты и легкости, шелковое белье имело потрясающую специфику: особенности шелкового волокна не позволяли цепляться за ткань вредным насекомым - вшам. Поэтому красавицы Средневековья - и в кочевых шатрах и в королевских замках - требовали от своих кавалеров шелковые отрезы. Поэтому не случайно во время Первой мировой войны господа офицеры просили своих родных прислать на передовую шелковое белье, - рассказала профессор искусств Юлиана фон Фирикс.

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