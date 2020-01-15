Жительница Воронежа, выкинувшая дочь из купе, ранее привлекалась к суду

Новости

Путин призвал банки активнее включаться в программу ипотеки под 2% 13:31
Путин анонсировал модернизацию первичного звена здравоохранения 13:27
Президент предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий и размер МРОТ 13:24
Всех учеников 1-4 классов будут бесплатно кормить в школах 13:21
Путин призвал завершить реформирование надзорной системы в 2020 году 13:19
В Томске прошел испытания первый в мире безопасный анальгетик 13:18
МИД пояснил позицию России по отношению к американским санкциям 13:16
Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала "Сваты" 13:13
Путин заявил о создании полного архива документов о Второй мировой войне 13:11
Лидера оппозиции в Камбодже обвиняют в сговоре с США 13:08
Путин: Россия должна начать новый инвестиционный цикл 13:06
В России открылся уникальный центр реабилитации зависимых женщин с детьми 13:06
Путин рассказал о внедрении новой системы оплаты труда в здравоохранении 13:04
Охранник детсада в Нарьян-Маре рассказал, как впустил убийцу ребенка 13:04
Путин заявил об увеличении продолжительности жизни в России 13:03
Видео: австралийцы на машине вывозят коал из зоны пожаров 13:01
Роухани опроверг слухи о стремлении Ирана заполучить ядерное оружие 12:58
В Кузбассе заключенные построили снежную копию храма Христа Спасителя 12:58
Путин: Инфляция в РФ находится на предсказуемо низком уровне 12:55
Классные руководители в школах получат доплату в 5 тысяч рублей 12:53
Индия не заинтересована в газопроводе "Иран-Пакистан-Индия" 12:51
В Перми проведут голубиную перепись 12:46
На Кубани сошли с рельсов два вагона со спецгрузом 12:45
Путин: Укрепление семьи обеспечит развитие России как успешной страны 12:42
Путин попросил выяснить, сколько надо дополнительных школьных мест 12:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 12:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Воронежа, выкинувшая дочь из купе, ранее привлекалась к суду

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На Кубани Южное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку инцидента с 36-летней женщиной, которая выбросила из купе поезда свою 10-месячную дочь. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Между тем сотрудники СК по Воронежской области дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики Советского района Воронежа. Установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности, в том числе за методы воспитания детей.

Фото: iStock
Карельской семье грозит наказание за прогулки с коляской по тонкому льду

Как уже писала "РГ", ЧП произошло 14 января в поезде, который двигался по маршруту "Симферополь-Москва". Жительница Воронежа ехала в поезде со своими двумя дочерьми и сожителем.

- Однако затем, после употребления алкоголя, она взяла на руки младшую десятимесячную дочку, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Семью сняли с маршрута и доставили в полицию, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК.

В ведомстве добавили, что после инцидента пострадавшую младшую десятимесячную девочку поместили в центральную районную больницу, а вторую дочь женщины, которой исполнилось семь лет, отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Краснодарский край ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Путин заявил о создании полного архива документов о Второй мировой войне
МИД пояснил позицию России по отношению к американским санкциям
В Иране задержали разместившего видео попадания ракеты в Boeing
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам