Жительница Воронежа, выкинувшая дочь из купе, ранее привлекалась к суду

На Кубани Южное следственное управление на транспорте СК начало доследственную проверку инцидента с 36-летней женщиной, которая выбросила из купе поезда свою 10-месячную дочь. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Между тем сотрудники СК по Воронежской области дадут правовую оценку действиям органов системы профилактики Советского района Воронежа. Установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности, в том числе за методы воспитания детей.

Как уже писала "РГ", ЧП произошло 14 января в поезде, который двигался по маршруту "Симферополь-Москва". Жительница Воронежа ехала в поезде со своими двумя дочерьми и сожителем.

- Однако затем, после употребления алкоголя, она взяла на руки младшую десятимесячную дочку, вынесла ее из купе и бросила на лестницу между этажами вагона. Семью сняли с маршрута и доставили в полицию, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК.

В ведомстве добавили, что после инцидента пострадавшую младшую десятимесячную девочку поместили в центральную районную больницу, а вторую дочь женщины, которой исполнилось семь лет, отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.