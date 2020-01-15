Названы сроки проведения Гран-при России "Формулы-1" в Сочи

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь "королевских гонок" на 2020 год. Гран-при России будет проходить в Сочи с 24 по 27 сентября.

По информации сайта "Сочи-Автодром", на сегодняшний день билетов на гонки продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В лидерах по темпам продаж традиционно находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. В первой десятке - жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Ставрополя, Новороссийска, Нижнего Новгорода и Воронежа. Билеты на Гран-при России приобретают и за рубежом. Финские, немецкие и белорусские болельщики - самые активные среди иностранных зрителей.

В этом сезоне количество этапов увеличится до 22, что является абсолютным рекордом. Список стран проведения "Формулы-1" дополнят Вьетнам и Нидерланды. Сентябрьская гонка в Сочи заявлена организаторами под номером 17.

Кстати

Пилотам в Сочи предстоит преодолеть 53 круга по 5,8 километра. Общая длина трассы составит почти 310 километров. В прошлом году российский этап также проходил в сентябре. Его победителем стал гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.