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15.01.2020 11:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Названы сроки проведения Гран-при России "Формулы-1" в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь "королевских гонок" на 2020 год. Гран-при России будет проходить в Сочи с 24 по 27 сентября.

Фото: Giampiero Sposito/ Reuters
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По информации сайта "Сочи-Автодром", на сегодняшний день билетов на гонки продано на 65 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В лидерах по темпам продаж традиционно находятся Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. В первой десятке - жители Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Ставрополя, Новороссийска, Нижнего Новгорода и Воронежа. Билеты на Гран-при России приобретают и за рубежом. Финские, немецкие и белорусские болельщики - самые активные среди иностранных зрителей.

В этом сезоне количество этапов увеличится до 22, что является абсолютным рекордом. Список стран проведения "Формулы-1" дополнят Вьетнам и Нидерланды. Сентябрьская гонка в Сочи заявлена организаторами под номером 17.

Кстати

Пилотам в Сочи предстоит преодолеть 53 круга по 5,8 километра. Общая длина трассы составит почти 310 километров. В прошлом году российский этап также проходил в сентябре. Его победителем стал гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон.

Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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