Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.

По его словам, решение о присвоении имени Захарченко одной из улиц крымской столицы приняла Комиссия по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя.

- С этой инициативой в конце прошлого года Интеграционный комитет "Россия - Донбасс" выступил вместе с председателем Русской общины Крыма, сенатором Сергеем Цековым при всесторонней поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова, - отметил Козенко. - Наименование одной из улиц Симферополя в честь Александра Захарченко станет данью памяти о тех страницах нашей общей истории, которые связаны с Крымской и Русской весной.

Парламентарий подчеркнул, что Захарченко "навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах настоящим героем и патриотом, беззаветно преданным своей Родине, которой жители Донбасса так же, как и крымчане, называют Россию". Символичным, по мнению Козенко, является и расположение улицы в микрорайоне "Крымская роза", поскольку Донецк называют Городом миллиона роз.

- Кроме того, столица ДНР - побратим Симферополя, - отметил депутат ГД и добавил, что в будущем на улице Захарченко планируется высадить аллею роз.

Справка "РГ"

Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке (УССР). В апреле 2014 года во время протестов на юго-востоке Украины штурмовал здание Донецкой областной администрации. Месяц спустя был назначен военным комендантом Донецка, а позже замминистра внутренних дел ДНР.

В августе 2014-го Советом министров ДНР утвердил Захарченко премьер-министром республики. В ноябре того же года он был избран главой Донецкой народной республики, получив 75,5% голосов избирателей в ДНР.

Захарченко участвовал в боях, имел воинское звание генерал-майора ДНР, звание "Герой ДНР" и ряд высоких наград Донецкой народной республики.

31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане "Сепар" в центре Донецка.