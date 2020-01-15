Число бюджетных мест в вузах будет расти

Как это повлияет на привлекательность регионального высшего образования? Позволит ли удержать перспективных выпускников школ в родных городах? Комментируют ректоры.

Амбарцум Галустов, ректор Армавирского государственного педагогического университета:

- Эта инициатива очень важна для развития регионов. Она обеспечит жизнеспособность тех задач нацпроектов, в процессе решения которых университеты становятся центрами региональных экосистем, где в тесное взаимодействие вступают образовательные и профессиональные сообщества. Более того, возможность ежегодного прироста бюджетных мест в конкретном вузе заложена в новой обсуждаемой модели распределения контрольных цифр приема. Хотелось бы увеличить максимально возможную долю такого прироста, особенно по дефицитным для рынка труда образовательным программам: медицинским, педагогическим, инженерным.

Александр Гуляков, ректор Пензенского государственного университета:

- Приоритет выделения бюджетных мест именно региональным вузам позволит исправить ситуацию нехватки кадров: врачей, учителей, инженеров. Более того, уверен, это станет стимулом для закрепления молодых специалистов в регионе. Потенциал региональных вузов позволяет готовить профессионалов высокого уровня, а их востребованность вкупе с достойной материальной оценкой труда в родном городе позволит многим территориям сделать значительный рывок в своем экономическом развитии. Справедливо было указано в послании на необходимость участия бизнеса, работодателей в подготовке кадров. Университет сегодня должен выйти на позиции "интегратора" образовательных и научных потребностей в регионе. Ключевыми, на мой взгляд, в успешности построения карьеры должны стать не просто хорошие знания, полученные студентами в вузе, а именно современные знания. В высшей школе должны быть сосредоточены самые передовые кадры и технологии. Только в этом случае мы сможем выпустить специалистов, способных к постоянному развитию, тех, кто будет на волне технологического прогресса.

Рынок труда сегодня очень прогрессивен. Порой профессии трансформируются даже быстрее, чем длится цикл подготовки студента. Возможность смены направления подготовки или программы обучения даст возможность выпускнику гибко перестроиться с учетом своих профессиональных склонностей и взглядов. Это, во-первых, повысит процент тех, кто будет работать по специальности после окончания вуза, а во-вторых, позволит в некотором роде решить проблему профессионального выгорания.

Валерий Фальков, ректор Тюменского государственного университета:

- Многие региональные вузы сегодня имеют очень хорошие конкурентные программы обучения, сами являются участниками федеральных программ, поэтому акцент на усиление университетов в регионах абсолютно оправдан. Они справятся с поставленными задачами.

Каждый регион уникален, и необходимо на федеральном уровне разработать механизмы, которые позволят вузам совместно с региональной властью распределять бюджетные места на те или иные направления в зависимости от потребностей регионального рынка труда и спроса со стороны абитуриентов.

Михаил Краснянский, ректор Тамбовского государственного технического университета:

- Очень важно, что президент в своем Послании обратил внимание на поддержку региональных вузов. Будут увеличены цифры приема, направлены ресурсы на укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры университетов. Вузы - это инновационные и кадровые центры, и будут созданы все условия, чтобы молодые люди получали в своих регионах самое современное и качественное образование, оставались работать на своей малой Родине и становились главной движущей силой для ее развития.

В последние годы мы наблюдаем в нашем университете увеличение количества бюджетных мест по определенным направлениям, приоритетным для инновационно-технологического развития нашей страны. Это направления подготовки инженерных кадров в области информационных технологий, искусственного интеллекта, новых материалов и технологий. Хорошая тенденция, которая позволит увеличить количество молодых кадров на предприятиях региона.

Рияз Минзарипов, первый проректор Казанского Федерального университета:

- Безусловно, подобные меры положительно повлияют на привлекательность регионального высшего образования. Более того, они окажут оздоравливающее воздействие в целом на всю обстановку в стране, поскольку подготовка кадров в регионах - одна из наиболее важных задач на пути социально-экономического развития России. Отток перспективных выпускников школ из регионов остановить таким образом, действительно удастся. Ведь если учесть, что, к примеру, юридический факультет КФУ принимает на очное бюджетное отделение 26 человек, а Московская государственная юридическая академия им. Кутафина имеет 741 бюджетное место на аналогичном отделении, то очевидно: перспективным выпускникам легче поступить в столичный вуз. В регионах сегодня коммерческое образование преобладает над бюджетным. Думаю, предложенные меры позволят изменить сложившуюся ситуацию. Отмечу, что сегодня необходимо оказывать такого рода поддержку, как гуманитарному направлению, так и естественно-научной, в рамках направлений, которые являются актуальными для развития страны: различного рода инновации, инженерные специальности, нефтехимический комплекс, сельскохозяйственные технологии.