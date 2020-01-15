Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе птичьего гриппа H5N8

России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8, предупреждают специалисты Роспотребнадзора. По данным ведомства, занести на территорию страны его могут перелетные птицы из Европы.

Вспышка заболевания фиксируется в Венгрии, Польше и Словакии. Как пишут "Известия" со ссылкой на представителей Роспотребнадзора, наибольшему риску подвержены юго-западные регионы России.

Напомним, 30 декабря в Польше на ферме в Люблинском воеводстве началась вспышка птичьего гриппа, из-за которой забили всех живущих на ферме индеек - 12089 птиц. На седьмое января была предоставлена информация о вспышках на еще пяти фермах в Люблинском воеводстве, где содержится более 90 тысяч птиц, и в Великопольском воеводстве на ферме, где живет более 36 тысяч кур-несушек.

В начале прошлого года распространение этого вируса было остановлено и отмечалось лишь в Нигерии и ЮАР, откуда пернатые вновь занесли его в Европу. Причиной ранней миграции птиц стали климатические аномалии.

Пока не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A(H5N8). Однако патоген мутирует крайне быстро.