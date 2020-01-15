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Рубрика: В мире

СМИ назвали Израиль причастным к атаке сирийской авиабазы Тифор

Агентство SANA возложило на Израиль ответственность за атаку на сирийскую авиабазу Тифор, расположенному на востоке провинции Хомс. По информации, опубликованной в СМИ, авиация Еврейского государства нанесла удар с воздуха по военному аэродрому Т-4 со стороны граничащего с Иорданией и Ираком района Эт-Танф.

Фото: BEST TECH / youtube.com
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Система ПВО сработала своевременно, и большая часть дронов была сбита. Между тем четыре ракеты достигли цели и рухнули на территории аэродрома, из-за чего был нанесен материальный урон. О пострадавших не сообщается.

Армия Израиля в ответ на данное обвинение заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.

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