СМИ назвали Израиль причастным к атаке сирийской авиабазы Тифор

Агентство SANA возложило на Израиль ответственность за атаку на сирийскую авиабазу Тифор, расположенному на востоке провинции Хомс. По информации, опубликованной в СМИ, авиация Еврейского государства нанесла удар с воздуха по военному аэродрому Т-4 со стороны граничащего с Иорданией и Ираком района Эт-Танф.

Система ПВО сработала своевременно, и большая часть дронов была сбита. Между тем четыре ракеты достигли цели и рухнули на территории аэродрома, из-за чего был нанесен материальный урон. О пострадавших не сообщается.

Армия Израиля в ответ на данное обвинение заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.