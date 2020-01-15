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15.01.2020 19:44
Рубрика: Спорт

Соболев договорился с ЦСКА об условиях контракта

Текст: Максим Домчев

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал условия контракта с московским ЦСКА.

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Фото: instagram.com/smolovfedor_10
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Ранее появилась информация о том, что 22-летний нападающий самарцев провел переговоры с "Динамо" и договорился о контракте. Однако затем появилась информация, что Соболевым интересуется ЦСКА и также намерен сделать предложение форварду, забившему в нынешнем сезоне в РПЛ 10 голов.

Как сообщает "СЭ", в ходе переговоров с ЦСКА стороны достигли принципиального соглашения и осталось уладить несколько нюансов. Ранее сообщалось о том, что армейский клуб готов арендовать игрока до конца сезона с последующим правом выкупа.

Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны одного из клубов английской премьер-лиги, но этот вариант маловероятен.

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