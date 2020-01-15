Соболев договорился с ЦСКА об условиях контракта

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал условия контракта с московским ЦСКА.

Ранее появилась информация о том, что 22-летний нападающий самарцев провел переговоры с "Динамо" и договорился о контракте. Однако затем появилась информация, что Соболевым интересуется ЦСКА и также намерен сделать предложение форварду, забившему в нынешнем сезоне в РПЛ 10 голов.

Как сообщает "СЭ", в ходе переговоров с ЦСКА стороны достигли принципиального соглашения и осталось уладить несколько нюансов. Ранее сообщалось о том, что армейский клуб готов арендовать игрока до конца сезона с последующим правом выкупа.

Также сообщалось об интересе к футболисту со стороны одного из клубов английской премьер-лиги, но этот вариант маловероятен.