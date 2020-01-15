У минских собак появилось свое такси

Ирина Горячева, мать троих детей, Пенза:

- Сиденья для собак - это замечательно, но у нас в городском такси не всегда можно найти детское кресло. Если я еду с тремя детьми, старшему из которых семь лет, то приходится заранее предупреждать диспетчера и ждать, пока они найдут три удерживающих устройства. Были случаи, когда водители, увидев меня с тремя малышами, молча разворачивались и уезжали. Мне кажется, нужно позаботиться сначала о маленьких пассажирах, а потом уже об их четвероногих друзьях.

Кира Ли, ветеринар, Новосибирск:

- Я постоянно перевожу собак в такси - маленькую в переноске, для большой берем плед. Обязательно беру с собой намордник и поводок. С отказами я ни разу не сталкивалась, но заранее звоню в такси и предупреждаю, что буду с собакой, вдруг у водителя аллергия на шерсть, например. Моя подруга, тоже ветеринар, ежедневно возит в такси двух ирландских волкодавов - это огромные собаки, которых она просто-напросто загружает на заднее сиденье, и никаких проблем. Что касается специальных гамаков, то, на мой взгляд, собаке будет очень неуютно на шаткой поверхности. Да и специальные очистители воздуха после перевозки животных вряд ли нужны - от некоторых пассажиров пахнет гораздо хуже.

Александр Герасименко, директор службы такси, Ростов-на-Дону:

- Зоотакси у нас в городе существует уже пять лет. Это специализированные машины, которые занимаются исключительно перевозками животных. Цены в них на порядок выше, чем в обычных машинах. Один километр по городу в обычном такси стоит порядка 22 рублей, а в зоотакси - 50-53 рубля. Так как большинство ростовчан предпочитают перевозить своих питомцев на собственных машинах, то коммерческих перспектив по увеличению автопарка зоотакси не предвидится.

Игорь Пашкевич, владелец "дворянки", Тула:

- Дело хорошее. Если машины нет, то поездка с собакой на общественном транспорте - это большая проблема. У меня лично нет никаких предубеждений против поездки в такси после того, как в ней везли собаку. Но, конечно, владельцам этих машин придется после каждой такой поездки чистить салон от шерсти. Иначе это уже будет такси не для людей, а для собак - по себе знаю, поскольку регулярно вывожу свою собаку на природу. В Туле есть автовладельцы, готовые за отдельную плату перевозить животных. Заводчики собак, как правило, делятся их телефонами. Почему бы этот бизнес не легализовать?