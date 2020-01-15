УЕФА объявил символическую сборную 2019 года

Новости

Ученые обнаружили неизвестные объекты в центре Млечного пути 22:31
Палата представителей США представит статьи импичмента Трампа в сенат 22:21
Варшава поддержала идею Москвы о создании военного архива 22:06
Названа одна из причин истощения озонового слоя Земли 21:02
В Тунисе раскопали самый защищенный город времен Древнего Рима 20:33
Ученые РАН поймали доказательство слияния нейтронных звезд 20:26
Белорусские спасатели будут тушить лесные пожары в Турции 20:15
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни 20:12
Москалькова попросила омбудсмена Украины объяснить задержание инвалида 19:51
Соболев договорился с ЦСКА об условиях контракта 19:44
Путин подписал указ об отставке правительства 19:44
Граждане ЕАЭС уравнены в правах на посещение учреждений культуры 19:44
В Иране опознаны около 150 жертв катастрофы украинского Boeing 19:41
РЖД начнут выплачивать компенсации за опоздания "Ласточек" 19:24
В Госдуме назвали отставку кабмина реализацией запроса на перемены 18:29
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко 18:25
Из Австрии экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году 18:11
Тамбовские ученые помогут технике работать при минус 70 18:10
УЕФА назвал команду 2019 года 18:09
Эксперт: у Lada 4x4 уникальный набор потребительских характеристик 18:00
В немецкую армию набрали более 13 тысяч детей 17:56
Участники конференции по Ливии представят итоговый документ в СБ ООН 17:48
СМИ: Меган Маркл отказалась общаться с Елизаветой II 17:48
В Заполярье задержан врач, доверивший студентам ампутацию ноги 17:44
В ГД не ожидают ущерба от отставки правительства для реализации Послания 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Какие регионы окажутся в аномальной зоне тепла
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 21:26
Рубрика: Спорт

Собрали звезд

УЕФА объявил символическую сборную 2019 года
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 7(8061)
УЕФА представил символическую сборную года по итогам прошлого сезона. Наибольшее представительство в ней у действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля" - сразу пять человек.
Команда Лионеля Месси "Барселона" претендует на все три титула в нынешнем сезоне. Фото: AP Команда Лионеля Месси "Барселона" претендует на все три титула в нынешнем сезоне. Фото: AP
Команда Лионеля Месси "Барселона" претендует на все три титула в нынешнем сезоне. Фото: AP

Команду путем голосования на официальном сайте УЕФА выбирали болельщики. На место в ней претендовали 50 игроков. Пользователи должны были выбрать расстановку и 11 лучших.

Что интересно - трое из пяти футболистов "Ливерпуля" в этой сборной являются защитниками (Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк). Из ударной троицы нападения Садио Мане - Роберто Фирмино - Мохаммед Салах в команду вошел только сенегалец. К ним присоединился бразильский вратарь Алиссон Бекер.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
ФИФА планирует изменить правила определения офсайда

Разумеется, представлены здесь и лучшие футболисты современности - Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Кроме них в сборную также попали Маттейс де Лигт ("Аякс"/ "Ювентус"), Френки де Йонг ("Аякс"/ "Барселона"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Тем временем у европейских клубов осталось две недели для усиления своих составов этой зимой. Надо полагать, до закрытия трансферного окна многие команды постараются удивить своих болельщиков.

К примеру, определенные изменения грядут в "Тоттенхэме". Почти наверняка "шпоры" потеряют Кристиана Эриксена. Датчанин решил не ждать лета и уже сейчас готовится к переходу в стан одного из лидеров итальянского чемпионата "Интера". Цена вопроса - около 15 миллионов евро.

В то же время "Тоттенхэм" близок к тому, чтобы взять в аренду экс-форварда московского "Спартака" Зе Луиша. После яркого старта карьеры в "Порту" Зе Луиш слегка сдал и в последнее время редко появлялся в стартовом составе. Игрок из Кабо-Верде призван заменить в лондонском клубе получившего серьезную травму Гарри Кейна.

И все же главная новость европейского футбола последних дней - увольнение Эрнесто Вальверде из "Барселоны". Накануне специалист написал прощальное письмо после ухода из клуба, а Месси поблагодарил его за совместную работу.

К слову, аргентинец в своем интервью также выразил мнение, что его противостояние с Роналду навсегда останется в памяти людей.

- Оно длилось в течение многих лет. Было нелегко поддерживать такой уровень столь длительное время, - отметил Месси. - Спортивное соревнование между мной и Криштиану было приятным на личном уровне. Думаю, люди получали от него удовольствие. Причем независимо от того, за кого они болели.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации УЕФА

Главное сегодня

Володин рассказал об обсуждении кандидатуры на пост премьера в Думе
РФС опубликовал план подготовки сборной России к ЧЕ-2020
ОПЕК повысила прогноз роста спроса на нефть в 2020 году
В Минобрнауки поддержали идею увеличения бюджетных мест в вузах
Путин поручил кабмину подумать о создании авиакомпании в ДФО