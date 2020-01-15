УЕФА объявил символическую сборную 2019 года

УЕФА представил символическую сборную года по итогам прошлого сезона. Наибольшее представительство в ней у действующего победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля" - сразу пять человек.

Команда Лионеля Месси "Барселона" претендует на все три титула в нынешнем сезоне. Фото: AP

Команду путем голосования на официальном сайте УЕФА выбирали болельщики. На место в ней претендовали 50 игроков. Пользователи должны были выбрать расстановку и 11 лучших.

Что интересно - трое из пяти футболистов "Ливерпуля" в этой сборной являются защитниками (Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд и Вирджил ван Дейк). Из ударной троицы нападения Садио Мане - Роберто Фирмино - Мохаммед Салах в команду вошел только сенегалец. К ним присоединился бразильский вратарь Алиссон Бекер.

Разумеется, представлены здесь и лучшие футболисты современности - Лионель Месси ("Барселона") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Кроме них в сборную также попали Маттейс де Лигт ("Аякс"/ "Ювентус"), Френки де Йонг ("Аякс"/ "Барселона"), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити") и Роберт Левандовски ("Бавария").

Тем временем у европейских клубов осталось две недели для усиления своих составов этой зимой. Надо полагать, до закрытия трансферного окна многие команды постараются удивить своих болельщиков.

К примеру, определенные изменения грядут в "Тоттенхэме". Почти наверняка "шпоры" потеряют Кристиана Эриксена. Датчанин решил не ждать лета и уже сейчас готовится к переходу в стан одного из лидеров итальянского чемпионата "Интера". Цена вопроса - около 15 миллионов евро.

В то же время "Тоттенхэм" близок к тому, чтобы взять в аренду экс-форварда московского "Спартака" Зе Луиша. После яркого старта карьеры в "Порту" Зе Луиш слегка сдал и в последнее время редко появлялся в стартовом составе. Игрок из Кабо-Верде призван заменить в лондонском клубе получившего серьезную травму Гарри Кейна.

И все же главная новость европейского футбола последних дней - увольнение Эрнесто Вальверде из "Барселоны". Накануне специалист написал прощальное письмо после ухода из клуба, а Месси поблагодарил его за совместную работу.

К слову, аргентинец в своем интервью также выразил мнение, что его противостояние с Роналду навсегда останется в памяти людей.

- Оно длилось в течение многих лет. Было нелегко поддерживать такой уровень столь длительное время, - отметил Месси. - Спортивное соревнование между мной и Криштиану было приятным на личном уровне. Думаю, люди получали от него удовольствие. Причем независимо от того, за кого они болели.