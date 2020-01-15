В Госдуме считают, что массовая безработица россиянам не грозит

Появление робототехники и искусственного интеллекта, конечно, повлияет на рынок труда, но не приведет к массовой безработице, считает председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Таким образом, как сообщает RT, он прокомментировал заявление министра труда и соцзащиты России Максима Топилина, который призвал не пугать россиян "роботами и массовой безработицей".

То, что какие-то профессии будут отмирать, - естественный процесс. Бояться этого не стоит, считает депутат. Но миллионы граждан точно не останутся в одночасье без работы. А вот если у человека не будет желания повышать свои профессиональные знания и навыки, то работодатели могут потерять к нему интерес, как к работнику.