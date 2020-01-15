Вьют и помнят гнезда свои

В сборнике "Франциск Скорина на языках народов мира", который вышел в Минске уже четвертым изданием, среди 70 языков, которыми заговорил белорусский первопечатник, почти половина - языки народов России.

Издатели предложили переводчикам разных стран проявить себя в перевоплощении отрывка из предисловия Франциска Скорины к "Книге Юдифь". "Как звери,/ что в пуще блуждают,/ от рождения ведают норы свои,/ как птицы,/ что в небе летают,/ вьют и помнят гнёзда свои,/ как рыбы/ в море и реках,/ не забывают истоки свои,/ как пчелы,/ обороняют / ульи, колоды и дупла свои,/ так и люди/ то место, где на свет явилися Божий и вскормлены были,/ великой любовью любят", - повторяет за первопечатником новосибирский поэт Владимир Берязев. Кстати, на русский язык отрывок переведен и поэтами, которые живут и работают в Беларуси и пишут на русском, - Олегом Буркиным и Валерием Гришковцом.

А 29 других языков народов России, представляющих легендарные строки Франциска Скорины, - аварский, агульский, балкарский, бурятский, даргинский, кабардинский, калмыцкий, марийский, нанайский, чеченский, табасаранский, татарский... Этот список можно долго продолжать.

Творческий проект, который сейчас вышел в широкий мир из Полиграфического комбината имени Якуба Коласа, объединил, подружил с Беларусью самых авторитетных поэтов и переводчиков из России. После знакомства со строками Франциска Скорины народный поэт Татарстана Ренат Харис перевоплотил и издал в Казани "Сонеты" Янки Купалы. Чеченский переводчик Адам Ахматукаев выпустил в Грозном сборник белорусской поэзии в своем прочтении.

- А мы продолжаем дальше собирать антологию мирового прочтения исторических белорусских представлений о праве граждан разных стран гордиться своим Отечеством и любить его, о равенстве всех народов между собой и ценности каждого народа в отдельности, - делится размышлениями о проекте заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси культуролог, скориновед, автор предисловия к сборнику Алесь Суша. - Сейчас ведем переговоры с поэтами, пишущими на юкагирском, эвенкийском, башкирском, ингушском и других языках народов России.