В Москве презентовали лозунг и эмблему российско-корейских отношений

В Москве подвели официальные итоги открытого конкурса на лозунг по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея (РК). Им стало выражение "Дружить. Доверять. Действовать". Также была определена эмблема, которая будет теперь использоваться для всего комплекса праздничных мероприятий, запланированных в этом году в обеих странах в связи с юбилеем.

Торжественная церемония, в ходе которой прошло награждение победителей конкурса, состоялась вчера в здании посольства Республики Корея в Москве. От российской стороны присутствовал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а от корейской - посол РК Ли Сок Пэ.

Как стало известно, в Оргкомитет конкурса поступило всего 1444 вариантов лозунга на русском и корейском языках. Жюри, где присутствовали представители РФ и РК, в итоге выбрало по два варианта на каждом из языков. Главным победителем же стало выражение на русском языке "Дружить. Доверять. Действовать". На корейском языке фраза схожая, но со своими нюансами. Если ее переводить дословно, то корейским вариантом лозунга является выражение "Будущее, освещенное вместе дружбой и доверием". Главному победителю был вручен приз в виде авиабилета в оба конца между Россией и Кореей, а также проживание в гостинице в течение трех суток, а финалистам - подарочные денежные сертификаты.

"Благодаря этому конкурсу мы вновь смогли убедиться в том высоком уровне интереса, который проявляют друг к другу народы наших стран. Я надеюсь, что торжественные и праздничные мероприятия, которые пройдут в этом году в связи с юбилеем дипотношений, позволят еще больше активизировать двусторонние обмены, углубить степень взаимопонимания в целях укрепления фундамента сотрудничества, направленного в будущее", - заявил южнокорейский посол Ли Сок Пэ, поздравляя победителей.

Россия и Корея также официально презентовали и эмблему программы юбилейных мероприятий. Эмблема представляет собой вертикально вытянутый овал, где изображены силуэты двух известнейших исторических памятников России и Кореи - храма Василия Блаженного в Москве и королевского дворца Кёнбоккун в Сеуле. Линии храма выполнены красно-бардовым, а дворца - темно-синим цветом. По периметру овала вписаны официальные лозунги на русском и корейском языках - "Дружить. Доверять. Действовать" и "Будущее, освещенное вместе дружбой и доверием".

Как сообщили южнокорейские СМИ, комментируя эту церемонию, правительство Республики Корея в связи с юбилеем установления дипотношений между Москвой и Сеулом намерено выделить средства, которые будут потрачены на стимулирование двусторонних обменов и повышение уровня взаимопонимания.

Ранее в интервью "Российской газете" посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ, который, кстати, является русистом по образованию и прекрасно говорит на русском языке, выразил надежду, что 2020 год, который объявлен годом взаимных российско-корейских обменов, "поможет повысить уровень осведомленности, понимания корейцами и россиянами друг друга".