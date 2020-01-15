Варшава поддержала идею Москвы о создании военного архива

Заместитель главы польского МИД Павел Яблонский заявил, что Варшава полностью поддерживает инициативу Москвы по созданию комплекса архивных документов о Второй мировой войне. Замминистра также отметил, что Польша готова оказать посильную помощь, сообщает портал WNP.pl.

Напомним, что президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию сообщил, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для россиян, и для всего мира.

"В контексте последних высказываний президента России это очень интересная идея. Мы полностью его поддерживаем, потому что создание сборника архивных документов о Второй мировой войне будет означать снятие грифа секретности и открытие российских архивов", - заявил Павел Яблонский.

Он также выразил надежду в том, что архивы будут открыты как можно скорее. "Мы готовы оказать любую помощь", - подчеркнул замглавы польского МИД.