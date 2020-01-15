Взятую в заложники женщину освободили в Японии после 18 часов плена

Японская полиция арестовала мужчину, который захватил в заложники сотрудницу транспортной компании, сообщает телерадиокомпания NHK. Стражи порядка устанавливают детали произошедшего.

Инцидент произошел 14 января в городе Идзумо на юго-западе острова Хонсю. Мужчина ворвался в офис с ножом, после чего взял в плен женщину, а остальной персонал выгнал на улицу. После этого он отвел ее на второй этаж в конференц-зал, а сам разместился в коридоре.

Заложница не могла покинуть здание в общей сложности около 18 часов. Все это время правоохранители пытались вступить в переговоры с нарушителем. К месту ЧП подтянулись бригады скорой помощи.

Как отмечают журналисты, преступник ранее не работал в транспортной компании. Полиции предстоит установить мотивы действий мужчины. Заложница сейчас находится на свободе, ее здоровье ничего не угрожает.