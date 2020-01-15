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15.01.2020 04:09
Рубрика: В мире

WSJ: Из-за своих требований к США Ирак может лишиться военной помощи

Вашингтон пообещал Ираку тяжелые времена в случае, если власти республики примут решение о выводе американских войск.

По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

Белый дом готов сократить военную помощь Багдаду. Речь идет о 250 миллионах долларов. Выделение этой суммы ранее одобрил конгресс. Но теперь госдеп готов заморозить финансовую помощь. Окончательное решение по данному вопросу еще не принято, пишет газета The Wall Street Journal.

Отметим, что это не единственная угроза в адрес Ирака со стороны США. Вашингтон также пообещал ввести санкции, если Багдад купит российские системы С-400.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак Операция США в Ираке

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