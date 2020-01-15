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15.01.2020 20:01
Рубрика: Экономика

XI Гайдаровский форум в РАНХиГС: итоги первого дня

В первый день XI Гайдаровского форума состоялись 52 экспертные сессии, на которых выступили спикеры более чем из 30 стран. Содержательная повестка во многом была связана с ежегодным посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

15 января участники Гайдаровского форума обсудили новый геополитический контур в Евразии, перспективы ЕАЭС и БРИКС, ключевые вопросы развития приоритетных социальных проектов, бизнес-образования, цифровой экономики и денежной политики.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Мау рассказал о повестке Гайдаровского форума

В утреннем выступлении министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал "главным признаком нездоровья экономики" инфляцию: "Это сигнал, что стимулирующие меры перестают работать. Важна структура спроса внутри экономики, баланс между частными инвестициями и государственными расходами и своевременное реагирование. Проблемы возникают именно тогда, когда страны не реагируют на инфляцию".

Профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф отметил, что успешная реализация денежно-кредитной политики возможна только при независимости Центрального банка: "Его подчинение денежным властям - это катастрофический путь. Я помню январь 2015 года в России, низкие цены на нефть, большие валютные долги, это создавало вероятность нового кризиса. Россия реагировала профессионально, логично, Центробанк справился с задачей великолепно".

Председатель правления JP Morgan Chase International Якоб Френкель, возглавлявший с 1991 по 2000 год Банк Израиля, заявил, что в экономической науке важна преемственность: "Около 10-12 лет назад произошел мировой финансовый кризис, мир претерпел изменения, и многие старые концепции были отметены в сторону. Но нельзя выбрасывать старые учебники потому, что мы вошли в новую эпоху. На протяжении сотен тысяч лет история нас научила многому, и было бы трагедией выбросить это все на свалку только потому, что в 2008 году мир оказался не готов к кризису. Мы не должны терять из виду компас".

На Гайдаровском форуме обсудят этичное использование цифровых технологий
Гайдаровский форум: платформа для поиска ответов на вызовы нового десятилетия

Обсуждая развитие приоритетных социальных проектов в России, президент Центра политических технологий Борис Макаренко заявил, что лучшая реклама национальных проектов - "история успеха, которую можно увидеть, пощупать, ощутить. Эти истории нужно накапливать, потому что они придают нацпроектам "лицо"". По мнению эксперта, лучшими исполнителями нацпроектов должны быть учителя и врачи: "Их можно сделать своими союзниками, просто хотя бы разгрузив их от многотонной отчетности".

Завтра форум продолжит работу. Ключевые сессии в программе: пленарная дискуссия "Что мешает экономическому росту?" (в ней примут участие и.о. 1-го заместителя Председателя Правительства, министр финансов Антон Силуанов, и. о. заместителя Председателя Правительства Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина), "Налоги в цифровом мире", "Национальная технологическая политика и региональная специфика", открытый диалог ректора Президентской Академии Владимира Мау и президента Франции в 2007-2012 гг. Николя Саркози.

Гайдаровский форум проводится в Президентской Академии под эгидой Правительства РФ и за 11 лет стал одной из наиболее авторитетных экспертных площадок, которая в начале года традиционно задает вектор общественной и научной дискуссии. Организаторы ХI Гайдаровского форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Экономика Макроэкономика Гайдаровский форум

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