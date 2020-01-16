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16.01.2020 08:31
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ получит российскую прописку

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является держателем 100% акций АвтоВАЗа, в первом полугодии 2020 года будет перерегистрирована из Нидерландов в России.

Как сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, СП в российскую юрисдикцию переведут в Москву или Самару. Отмечается, что необходимо до конца решить административные вопросы при переводе.

Фото: скриншот с сайта auto.ru
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Alliance Rostec Auto BV является совместным предприятием Renault и госкорпорации "Ростех". Доли в Alliance Rostec Auto B.V. поделены в пропорции 67,61%/32,39% в пользу французской компании. В перспективе "Ростех" сократит свое участие в совместном предприятии до 25%, продав часть своего пакета Renault.

Напомним, летом 2019 года АвтоВАЗ сменил статус с публичного акционерного общества (ПАО) на непубличное (АО). В связи с этим российская компания теперь не обязана выкладывать финансовые отчеты о своей деятельности в свободный доступ.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года российский автогигант впервые за последние 10 лет получил прибыль в размере 5,86 млрд рублей. К слову, в 2017 году убыток составлял огромные 9,66 млрд рублей.

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