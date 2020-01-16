АвтоВАЗ получит российскую прописку

Компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является держателем 100% акций АвтоВАЗа, в первом полугодии 2020 года будет перерегистрирована из Нидерландов в России.

Как сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов, СП в российскую юрисдикцию переведут в Москву или Самару. Отмечается, что необходимо до конца решить административные вопросы при переводе.

Alliance Rostec Auto BV является совместным предприятием Renault и госкорпорации "Ростех". Доли в Alliance Rostec Auto B.V. поделены в пропорции 67,61%/32,39% в пользу французской компании. В перспективе "Ростех" сократит свое участие в совместном предприятии до 25%, продав часть своего пакета Renault.

Напомним, летом 2019 года АвтоВАЗ сменил статус с публичного акционерного общества (ПАО) на непубличное (АО). В связи с этим российская компания теперь не обязана выкладывать финансовые отчеты о своей деятельности в свободный доступ.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года российский автогигант впервые за последние 10 лет получил прибыль в размере 5,86 млрд рублей. К слову, в 2017 году убыток составлял огромные 9,66 млрд рублей.