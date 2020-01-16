Два необитаемых острова полностью затопило в Индонезии

Индонезийские необитаемые острова Бетет и Гундул полностью оказались под водой после повышения уровня моря в результате глобального потепления. Данные участки суши находились в провинции Южная Суматра. На одном из них был национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО.

Как информирует The Straits Times, сейчас данные острова находятся на отметке один-три метра ниже уровня моря. Та же участь ждет еще четыре близлежащих острова.

Один из них, Салах Намао, все еще является обитаемым. В настоящее время он находится на уровне двух метров над поверхностью воды.

Ранее сообщалось о том, что Мировой океан нагрелся до рекордных значений за всю историю наблюдений. И потепление вод вследствие изменения климата все ускоряется.