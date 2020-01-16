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16.01.2020 10:39
Рубрика: Власть

"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Текст: Айсель Герейханова

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия поддерживает предложение президента России о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи думской фракции "Единая Россия" с Мишустиным.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Президент предложил назначить на должность председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина - высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия "Единая Россия" и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с кабинетом министров работать на благо страны", - подчеркнул он.

Напомним, что в среду Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство.

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