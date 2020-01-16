"Единая Россия" поддержит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что партия поддерживает предложение президента России о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства. Об этом он заявил журналистам по итогам встречи думской фракции "Единая Россия" с Мишустиным.

"Президент предложил назначить на должность председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина - высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия "Единая Россия" и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с кабинетом министров работать на благо страны", - подчеркнул он.

Напомним, что в среду Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным и предложил ему возглавить правительство.