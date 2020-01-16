Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершился мужской спринт на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Россияне снова остались без наград.

К российскому биатлону в последнее время приковано повышенное внимание. Увы, это не связано с громкими успехами и победами. Речь идет о том, что отечественные мастера этого интересного вида спорта уже второй этап подряд не могут попасть в число призеров.

В Рупольдинге шансы россиян на медли заметно выросли после того, как стало известно, что здесь не выступит безоговорочный лидер нынешнего сезона Йоханнес Бе. У него родился ребенок, и спортсмен принял решение пропустить январские этапы Кубка мира.

В четверг мужская часть этапа Кубка мира в Рупольдинге открывалась спринтом. Из-за отсутствия Йоханнеса Бе одним из главных претендентов на победу считался француз Мартен Фуркад. В итоге именно так и произошло. Француз пронесся по трассе за 22 минуты 45,1 секунды, не совершив ни одного промаха.

Второй результат показал его соотечественник Кантен Фийон Майе, проигравший победителю всего 3,1 секунды. Третьим финишировал немец Бенедикт Долль, отставший от Фуркада на 12 секунд.

На фоне оглушительного провала в женском спринте мужчины выступили лучше. Александр Логинов показал 11-й результат. Он не допустил ни одного промаха, но отстал на 44,4 секунды. В двадцатку попал Матвей Елисеев, который с одним промахом проиграл победителю 51 секунду. Остальные представители России не попали в топ-50. Евгений Гараничев показал 53-й результат, Эдуард Латыпов - 55-й, Саид Халили - 68-й, а Никита Поршнев - 70-й.