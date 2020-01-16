Глобальный долг превысил размеры мировой экономики более чем в три раза

Компании, население и государства по всему миру стремительно обрастают долгами, и если процентные ставки вдруг пойдут вверх, мир ждет новый долговой кризис. Эту ловушку подготовило десятилетие рекордно низких процентных ставок - центральные банки дешевыми деньгами пытаются поддерживать экономический рост, хотя на реальной экономике это, похоже, уже не очень сказывается.

Глобальный долг более чем в 3,2 раза превысил размеры мировой экономики, достигнув в III квартале 2019 года 253 трлн долларов, следует из мониторинга Института международных финансов в Вашингтоне (IIF). За последние 5 лет он вырос почти на 30 трлн долларов, регулярно обновляя рекорды.

Рост глобального долга позволяет мировой экономике не скатиться в рецессию, но сулит долгосрочные проблемы и даже может стать катализатором нового финансового кризиса, считает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Если процентные ставки начнут расти, могут участиться корпоративные банкротства. Особенно опасна ситуация в Китае, страдающего от высокой долговой нагрузки (около 250% ВВП).

За Китаем аналитики с тревогой следят уже долгое время, подозревая, что на этот раз именно с него (а не с США, как в 2008 году) начнется цепная реакция кризиса. От китайского спроса на оборудование и автомобили зависят развитые страны (прежде всего лидер еврозоны Германия), от спроса на углеводороды - Россия и другие крупнейшие экспортеры нефти и газа.

Рост глобального долга позволяет мировой экономике не скатиться в рецессию, но сулит долгосрочные проблемы и даже может стать катализатором нового финансового кризиса

На фоне закредитованности других стран Россия выглядит в целом неплохо, ее внешний госдолг относительно невысок (13,5% ВВП, что привело к повышению кредитных рейтингов России до инвестиционного уровня), внешний долг компаний сократился из-за санкций, однако потенциальный риск заключается в растущей долговой нагрузке населения: сейчас она составляет 8,9%, то есть в среднем из каждых 100 рублей, которые есть на руках у людей, около 9 рублей они должны отдавать банкам в счет долга (и это только потребкредиты, не считая платежей по ипотеке). Этот показатель близок к максимуму 2014 года. Но, для сравнения, отношение долга к доходам домохозяйств в США составляет 97%, в Китае - 55%.

253 триллиона долларов составляет глобальный долг. К концу этого года он превысит 257 триллионов

По оценке IIF, дальше глобальный долг будет расти еще быстрее, даже несмотря на замедление мировой экономики, и к концу этого года превысит 257 трлн долларов, главным образом за счет долга компаний.