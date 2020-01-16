Госдеп: У Турции все меньше времени до введения санкций из-за С-400

США не ставят конкретных сроков введения санкций против Турции из-за покупки у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, однако у Анкары остается все меньше времени для того, чтобы разрешить эти разногласия с Вашингтоном. С таким заявлением в среду на брифинге для иностранных журналистов выступил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

По его словам, ошибочно было бы считать, что Турции "сошла с рук" покупка российских С-400, так как положения CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций") все еще применяются к Анкаре. Представитель Госдепа отметил, что технически санкции еще не введены, однако Турция уже исключена из программы F-35. "Урок для других государств заключается не в том, что Турции все сошло с рук, а в том, что именно она потеряла и еще может потерять", - цитирует ТАСС американского дипломата.

Ранее руководитель секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что страна намерена использовать приобретенные у РФ системы ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США. По его словам, было бы нелогично покупать ЗРС и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО, отметил Демир.

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57. Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля прошлого года. В сентябре был осуществлен второй этап поставок. На боевое дежурство С-400 заступят в апреле этого года.