Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ

Нижняя палата российского парламента дала согласие президенту РФ на назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства. "За" проголосовали 383 депутата или 85% от присутствующих в зале, 41 народный избранник воздержался, голосов "против" подано не было.

"Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу после того, как итоги появились на экране.

Он отметил, что сегодняшнее голосование по кандидатуре главы кабмина отличается от предыдущих отсутствием голосов против. "Кандидатура президента, которую он нам предложил для дачи согласия на назначение, объединила всех, если хотите, в той надежде, которую правительство должно реализовать: решение задач, которые стоят перед страной, реализация Послания, улучшение жизни граждан, повышение роста экономики. И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов", - отметил председатель ГД.

Михаил Мишустин получил высокую поддержку депутатов, но все же не смог побить рекорд Владимира Путина, который набрал 392 голоса в 2008 году, сообщил Володин. "Мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены. У вас есть поименная поддержка депутатов, и вы можете на нее опираться", - добавил он.

Кандидат в премьеры поблагодарил главу государства за доверие, а депутатов - за оказанную поддержку. "Я обещаю, что мы будем держать связь с Думой, с фракциями, с комитетами для того, чтобы сверять наш курс и определять то, что мы делаем", - сказал он.

Он также пообещал учесть пожелание главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского действовать "поаккуратнее, но честно". "В этом смысле хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю для того, чтобы детально вас ознакомить с тем курсом, который правительство РФ возьмет, и надеюсь, что вы одобрите это", - заключил Михаил Мишустин.