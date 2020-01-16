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16.01.2020 16:12
Рубрика: Власть

Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ

Текст: Галина Мисливская
Нижняя палата российского парламента дала согласие президенту РФ на назначение Михаила Мишустина на пост председателя правительства. "За" проголосовали 383 депутата или 85% от присутствующих в зале, 41 народный избранник воздержался, голосов "против" подано не было.

"Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин сразу после того, как итоги появились на экране.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Он отметил, что сегодняшнее голосование по кандидатуре главы кабмина отличается от предыдущих отсутствием голосов против. "Кандидатура президента, которую он нам предложил для дачи согласия на назначение, объединила всех, если хотите, в той надежде, которую правительство должно реализовать: решение задач, которые стоят перед страной, реализация Послания, улучшение жизни граждан, повышение роста экономики. И даже те, кто раньше был против, сегодня дают шанс будущему председателю правительства в реализации этих вопросов", - отметил председатель ГД.

Михаил Мишустин получил высокую поддержку депутатов, но все же не смог побить рекорд Владимира Путина, который набрал 392 голоса в 2008 году, сообщил Володин. "Мы надеемся, что задачи, которые поставил президент перед правительством, будут решены. У вас есть поименная поддержка депутатов, и вы можете на нее опираться", - добавил он.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мишустин назвал главные задачи на посту премьера

Кандидат в премьеры поблагодарил главу государства за доверие, а депутатов - за оказанную поддержку. "Я обещаю, что мы будем держать связь с Думой, с фракциями, с комитетами для того, чтобы сверять наш курс и определять то, что мы делаем", - сказал он.

Он также пообещал учесть пожелание главы фракции ЛДПР Владимира Жириновского действовать "поаккуратнее, но честно". "В этом смысле хочу заверить вас, что буду готовиться к апрелю для того, чтобы детально вас ознакомить с тем курсом, который правительство РФ возьмет, и надеюсь, что вы одобрите это", - заключил Михаил Мишустин.

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