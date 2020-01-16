Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

На заседании в четверг Государственная Дума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина председателем правительства. "За" проголосовали 383 депутата, воздержался от голосования 41 человек.

Михаил Мишустин отметил в ходе своего выступления перед депутатами, что на должности премьера намерен усилить работу кабмина по нацпроектам и улучшить бизнес-климат в стране.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Министры будут временно исполнять обязанности до формирования нового кабмина.