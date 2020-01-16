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16.01.2020 15:28
Рубрика: Власть

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

На заседании в четверг Государственная Дума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина председателем правительства. "За" проголосовали 383 депутата, воздержался от голосования 41 человек.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Михаил Мишустин отметил в ходе своего выступления перед депутатами, что на должности премьера намерен усилить работу кабмина по нацпроектам и улучшить бизнес-климат в стране.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Министры будут временно исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Правительство Председатель Правительства Формирование нового правительства России

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