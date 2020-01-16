Хибла Герзмава даст юбилейный концерт в Кремле

Юбилейный гала-концерт Хиблы Герзмавы, в котором примут участие многие из ее звездных коллег-друзей, 19 января пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

"Будет звезда!!!!" - именно с четырьмя восклицательными знаками написала в своих судейских записках великая Елена Образцова во время прослушиваний конкурса Чайковского в 1994 году. И угадала! Хибла Герзмава не только взяла первый в истории этого престижного соревнования музыкантов Гран-при, но стала одной из самых ярких оперных певиц современности. И хотя тогда, четверть века назад, Большой театр не обратил внимания на новое имя, оно довольно скоро стало украшать афиши лучших оперных домов мира - российской певице, рожденной под солнцем Абхазии, аплодировали театры Лондона и Рима, Мюнхена и Вены, Цюриха и Парижа. Милана и Нью-Йорка и, конечно, Санкт-Петербурга и Москвы.

Для меня звучание без микрофона естественно, но мне очень хотелось, чтобы как можно больше людей стало свидетелями этого вечера

Многие из работ певицы были отмечены самыми разными наградами. Незабываемо сказочным было явление Хиблы Герзмавы в фантастическом шоу закрытия Олимпиады в Сочи, можно вспомнить и роскошный выход на официальном гала-концерте ФИФА в Большом театре в честь нашего футбольного мундиаля.

Но, несмотря на планетарный успех, Хибла Герзмава сохраняет верность своему родному Московскому музыкальному театру имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, на подмостках которого сделано ею почти два десятка партий. И уже в феврале певица выйдет на сцену сразу в четырех спектаклях: "Отелло" Верди (2-го), "Богема" Пуччини (5-го), "Лючия ди Ламмермур" Доницетти (23-го) и "Медея" Керубини (29-го).

- Я благодарна Богу и своему театру, что оказалась именно в его стенах, где меня лепили, как глину, а я, как губка, впитывала все, что видела и слышала вокруг. Меня всегда окружали потрясающие учителя: Ирина Ивановна Масленникова и Евгения Михайловна Арефьева и, конечно, главный режиссер театра Александр Борисович Титель. Меня за ручку привели сюда еще студенткой Московской консерватории на прослушивание, я прошла успешно все три тура. Но была немного пухленькой, и худрук Александр Борисович сказал: похудеешь, тогда возьмем. И через год, потеряв практически 25 килограммов, я оказалась в труппе. Мне важно было вырасти в "моем" театре. Я рано лишилась родителей, и театр стал для меня и домом, и семьей, - всегда подчеркивает Хибла Герзмава.

Но в юбилейный год запланированы, конечно, и зарубежные выступления певицы. Сольные камерные концерты, в программе которых романсы русских композиторов, совсем скоро будут в Тель-Авиве и Лондоне. В апреле Хиблу ждет нью-йоркская Metropolitan в роли Лиу в "Турандот" Пуччини, в мае - флорентийский театр Maggio Musicale с Дездемоной в "Отелло", в июне - лондонский Covent Garden, где Хибла будет Елизаветой в "Доне Карлосе" Верди. А в мае еще ожидается одно уникальное событие, где главной героиней тоже будет Хибла Герзмава. Речь о концертном исполнении оперы Доницетти "Анна Болейн" на сцене Большого театра.

Но все же для юбилейного гала был выбран Кремль - площадка, конечно, не акустическая, а требующая "подзвучки", что должно быть обидно как для певицы, находящейся в самом расцвете сил и таланта, так и для ее поклонников. "Я - оперная певица, для меня "живое" звучание - без микрофонов - естественно и привычно, но мне очень хотелось, чтобы как можно больше людей смогло стать свидетелями этого вечера", - отметила певица.

Вместе с ней в этот вечер сцену разделят Анна Нетребко, и этот факт вызывает интригующий интерес публики: будет ли баттл между двумя харизматичными сопрано или они проявят себя как подружки, а также тенор Юсиф Эйвазов, баритон Игорь Головатенко, бас Дмитрий Ульянов, пианист Денис Мацуев, трубач Сергей Накаряков и актриса Чулпан Хаматова. Вечер пройдет под аккомпанемент Национального филармонического оркестра России, за дирижерский пульт встанет Владимир Спиваков.

Остается только заметить, что билеты на концерт недешевые. Но все вырученные от продажи билетов средства будут переданы в два благотворительных фонда - "Подари жизнь" Дины Корзун - Чулпан Хаматовой и Благотворительный фонд Владимира Спивакова.