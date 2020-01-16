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16.01.2020 17:30
Рубрика: Экономика

Юрист: Пассажиры обычных поездов имеют право на компенсацию за опоздание

Текст: Владислав Куликов
Пассажиры опоздавших скоростных поездов получат компенсации. Например, если поезд опаздывает на станцию от 60 до 119 минут, то пассажиру вернут 25% стоимости билета. Если ждать придется более двух часов, пассажиру вернут половину. Адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Афонин подчеркнул, что подготовленное распоряжение касается только перевозок скоростными поездами, такими как "Ласточка", "Сапсан" и "Аллегро". Но по закону на определенные компенсации вправе рассчитывать и пассажиры обычных поездов.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как часто опаздывают поезда?

Алексей Афонин: Статистика опозданий поездов официально не публикуется. В силу того, что перевозкам сопутствуют разные обстоятельства, которые могут существенно повлиять на сроки исполнения обязательств по перевозке, можно сказать, что поезда опаздывают время от времени с разной степенью вероятности в зависимости от сезона года.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Как получить компенсацию? Как зафиксировать опоздание поезда?

Алексей Афонин: Получение компенсации потребует направления претензии, бланк которой необходимо получить у начальника поезда в случае его опоздания. Причем раздачу бланков, в ситуации когда опоздание очевидно, организовывает именно начальник поезда. Начальник же и собирает заполненные бланки для передачи их в железнодорожное агентство филиала формирования поезда. Как вариант, заполненный бланк можно направить по почте, для чего ФПК выдает пассажиру отдельный конверт. По правилам к претензии необходимо приложить только проездной документ, фиксации опоздания отдельным документом не требуется. Но если такая отметка нужна для каких-то иных целей (например, доказать в суде, что отсутствие на заседании было вызвано уважительными причинами), такую фиксацию (отметку/справку) можно получить, обратившись на вокзал места прибытия (опоздания). На рассмотрение претензии и выплату компенсации предусмотрено 14 рабочих дней (для справки, в общем порядке такая претензия может рассматриваться до 30 дней).

Какие еще есть права у пассажира поезда? За какие нарушения он вправе требовать компенсацию?

Алексей Афонин: Пассажир имеет довольно обширный объем прав по отношению к перевозчику. Детально они описаны в Гражданском кодексе, уставе железнодорожного транспорта и правилах перевозки, на отношения по перевозке пассажиров распространяется и закон о защите прав потребителей. Распоряжение №994/р от 10.10.2019 касается компенсации пассажирам только за опоздание скоростных поездов и только поездов АО "ФПК".

Данный документ - жест доброй воли РЖД или такие компенсации положены по закону?

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Алексей Афонин: Это, скорее, жест ФПК. Информацию о наличии подобных документов, устанавливающих повышенный уровень ответственности конкретного перевозчика за ненадлежащее исполнение договора перевозки, можно было найти в интернете еще в 2012 году, тогда такая компенсация касалась опозданий "Невского экспресса" и "Аллегро".

А при опоздании обычных и пассажирских поездов положены какие-то компенсации? На что имеют право пассажиры таких поездов (при опоздании, при каких-то других проблемах)?

Алексей Афонин: Компенсация, точнее штраф, за опоздание любого поезда установлена уставом железнодорожного транспорта, размер штрафа - 3% за каждый час опоздания, но не более стоимости проезда. Штраф в таком размере предусмотрен с 1998 года. Убытки (как то расходы на билеты, если опоздание повлекло необходимость повторной покупки билетов на стыковочный рейс) взыскиваются отдельно.

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