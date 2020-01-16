Какие машины покупали американцы в 2019 году

За прошедший год в Соединенных Штатах продано 17,1 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. На 1,1% меньше, чем в 2018 году. Абсолютный лидер по-прежнему с большим отрывом Ford F-Series - продано 896 526 машин.

Тем временем автомобильный портал Edmunds выяснил самые популярные новые автомобили среди потребителей по каждому из штатов США за прошедший год. Подчеркнем, из расчета исключены автомобили, приобретенные организациями любого рода. Весь рынок по срезу оказался поделен всего десятью моделями. В общем, лидерство поделили пикапы, кроссоверы и "японцы".

Фото: Пресс-служба Chevrolet.

"Народным" американским автомобилем остаются пикапы, причем американских же марок. Пикапы "большой тройки (Ford, GM, Chrysler) лидируют во всех неприбрежных штатах (кроме Мичигана, где лидирует кроссовер Chevrolet Equinox).

Если искать закономерности в формировании спроса, есть смысл ввести условную оппозицию "пикапы - остальные". Закономерность здесь прослеживается в первую очередь с соотношением реального сектора экономики к сфере услуг. Отчасти этим обусловлен второй фактор - внешняя эмиграция, традиционно сосредоточенная в прибрежных штатах. То есть обширная сфера услуг и больше мигрантов означают меньшие продажи пикапов.

Фото: Пресс-служба Tesla.

Самый популярный автомобиль Калифорнии - Honda Civic, следом Tesla Model 3, а пикапов нет даже в первой пятерке по продажам. Замыкает топ-5 пикап Ram 1500 в штате Нью-Йорк. Лидерство здесь за Nissan Rogue (Nissan X-Trail).

Во Флориде самая популярная модель - Toyota Corolla.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota RAV4 лидирует в Вашингтоне, Массачуссетсе, Род-Айленде и округе Колумбия.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Honda CR-V - в Виргинии, Нью-Джерси и Коннектикуте. Причем в двух последних пикапов нет и в пятерке лидеров.

Фото: Пресс-служба Honda.

Во всех остальных штатах лидерство поделили полноразмерные пикапы Ford F-Series, Ram 1500 и Chevrolet Silverado / GMC Sierra. За GM верхняя строчка продаж в двух штатах, за Ram - в пяти, за Ford - в 32.

Особняком стоят островные рынки Гавайев и Пуэрто-Рико, удерживаемые Toyota практически монопольно.