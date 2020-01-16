Сейчас у нас новый качественный этап развития страны, когда все ресурсы и силы сконцентрированы на повышении благополучия граждан, демографии, выравнивании условий и уровня жизни в регионах. Именно об этом в своем Послании Федеральному Собранию заявил президент.

Для каждого исторического этапа нужны люди, которые наилучшим образом сумеют справиться с задачами. Михаил Мишустин совершенно очевидно имеет опыт работы в финансовом экономическом блоке, более того, на своем самостоятельном отдельном направлении в Федеральной налоговой службе у него неоспоримые профессиональные достижения. И сейчас, когда мы говорим о задаче правительства и премьера, как его руководителя, крайне важно, чтобы заявленные президентом меры заработали, чтобы не было сбоев, не было каких-то узких мест и неувязок в единой системе публичной власти федеральный центр - регионы - муниципалитет. Ведь людям абсолютно все равно, из-за кого не починили скамейку или тротуар. Вся власть должна работать в режиме единой команды от федерального центра до муниципалитета. И конечно, человек, который успешно занимался финансовым администрированием, введением новых технологий, на мой взгляд, является хорошей кандидатурой для реализации этих задач.

Обновление и преемственность - так формировались все последние кабинеты министров при Путине. Должны быть люди, которые уже имеют опыт работы в правительстве не один год и обеспечат бесперебойную работу высшего органа исполнительной власти и использование лучших практик предыдущих периодов. Но должны быть и новые люди, которые привнесут новые подходы, взгляды, идеи. Президент ровно об этом и говорил в Послании: крайне важны ротация, сменяемость. Она является единственным гарантом качественной и эффективной работы.

От эффективной работы всей политической системы власти зависит качество жизни страны и того, что будет со страной.

Поэтому, говоря о предложенных президентом в Послании изменениях в Конституцию, можно сказать, что Путин как архитектор политической системы донастраивает ее: крайне важно, чтобы она успешно работала и после 2024 года, и после 2034 года, потому что от ее эффективной работы зависит качество жизни страны и того, что будет со страной. Путин сейчас создает защитные механизмы, страховой путь, чтобы все у нас было хорошо. Через закрепление новых подходов к Конституции Путин создает защитные механизмы, страховой полис, чтобы все у нас было хорошо.

Усиление роли парламента - тоже новый импульс для развития партийной системы. Ведь ценность приза возрастает. Уже вчера коммунисты сказали, что у них есть свои кандидатуры на пост министра. Конечно, Россия не превращается в парламентскую республику в связи с этим, потому что по Конституции за все отвечает президент и право негативного контроля по-прежнему остается за президентом. Но в целом ценность депутатского мандата сильно возрастает для всех партий.