Меркель призвала Европу стать самостоятельнее в военной сфере

Европа должна брать на себя больше ответственности в мировой политике и развивать свой военный потенциал, так как ее отношения с Соединенными Штатами продолжат меняться. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью британской газете Financial Times.

Она отметила, что внимание Вашингтона к Европе слабеет, и так будет при любом президенте. "Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности", - цитирует канцлера ТАСС. По ее словам, это касается и военной сферы, где Европа должна наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на это больше 2% от ВВП, так как нынешний уровень европейских расходов на оборону "не является достаточным".

Меркель также убеждена, что Европа при необходимости должна быть готова вмешаться в разрешение конфликтов в других странах. В качестве примера политик привела Африку, напомнив, что Бундесвер принимает участие в международных миссиях в Мали, Сенегале, Сомали, а также в Афганистане. При этом канцлер подчеркнула, что сотрудничество Европы и США будет продолжаться и иметь большое значение особенно в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов.

Напомним, ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес призвал уменьшить зависимость армии от США. По его мнению, Вашингтон лишается своих позиций на мировой арене, поэтому королевству нужно готовиться к самостоятельному ведению вооруженных конфликтов без поддержки американцев.