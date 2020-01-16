Михаил Мишустин назначен председателем правительства РФ

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее в четверг кандидатуру Мишустина одобрила нижняя палата парламента. Ни один депутат не проголосовал против кандидатуры главы правительства - впервые с 1996 года отмечается такая ситуация. "За" высказались 383 парламентария, 41 воздержался.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Новый премьер-министр заявил, что представит состав кабмина в ближайшие дни.