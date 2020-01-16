Михаил Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Михаил Мишустин намерен в ближайшие время представить президенту Владимиру Путину кандидатов на министерские кресла в новом составе правительства.

"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Как только это появится, мы об этом скажем", - заявил Мишустин после того, как Госдума одобрила его на должность премьер-министра.

Мишустин поблагодарил президента за оказанное доверие и депутатов, с которыми, по его словам, очень детально проработали все вопросы, поговорили о направлениях работы правительства, о Послании президента, которое предстоит реализовывать. "Думаю, в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно об этом расскажем", - пообещал Мишустин.