Минск заинтересован в расширении помощи Евросоюза

Официальный Минск заявил о своем стремлении шире использовать потенциал "Восточного партнерства" и расширение инструментов финансовой и технической помощи ЕС. Эту позицию руководства страны озвучил 16 января премьер-министр Сергей Румас на встрече в белорусской столице с главой латвийского правительства Кришьянисом Кариньшем, передает БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в расширении инструментов финансовой и технической помощи Евросоюза. И помощь Латвии в продвижении по этому пути мы очень ценим", - подчеркнул глава кабинета министров РБ, выразив признательность за конструктивную позицию Риги в выстраивании полномасштабного диалога Беларуси с Европейским союзом.

Румас выразил также надежду, что двусторонние контакты помогут сформировать серьезную основу для подготовки и проведения визита главы Беларуси и встречи с президентом Латвии "уже в ближайшее время".

Кришьянис Кариньш в свою очередь дал понять, что его страна "рада видеть независимую, стабильную и благополучную Беларусь", и полагает, что его визит поможет "укрепить отношения между двумя странами".