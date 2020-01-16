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16.01.2020 18:00
Рубрика: Дороги

Раскатают колею

Минтранс создает реестр наилучших технологий для ремонта дорог
Текст: Евгений Гайва
Ремонт дорог станет более качественным. Региональные власти и подрядчики получат доступ к наилучшим технологиям, материалам и технологическим решениям повторного применения при ремонте дорог. Их перечень в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" подготовил Минтранс. Как рассказали "РГ" в ведомстве, уже создана информационная система, где будет размещен реестр. Его оператором стал РОСДОРНИИ.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В институте "РГ" пояснили, что сейчас идет наполнение ресурса. Это описание самих технологий, производителей и поставщиков материалов, необходимого оборудования. Уже внесено более 300 наименований. После проверки данных доступ к технологиям будет открыт для всех желающих, но основными пользователями станут регионы.

Фото: Татьяна Кравченко
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Список будет пополняться. Как отмечает заместитель завкафедрой дорожно-строительных материалов МАДИ Эдуард Котлярский, в России есть выбор современных материалов, которые при соблюдении технологии позволяют повысить прочность дорожного покрытия. Например, как сообщили в "Роснано", разработана технология производства асфальтобетона с графеновыми нанотрубками. Покрытие уже протестировали на участке федеральной трассы М-4 "Дон", и оно оказалось на 67% устойчивее к образованию колеи и трещин.

Новые технологии востребованы. После подготовки перечня в 2019 году регионы стали их применять в 45% случаев, хотя нацпроектом установлен плановый показатель на уровне 10%, подчеркнули в Минтрансе.