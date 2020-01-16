Мишустин: Необходимо вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы заявил о необходимости обеспечить рост инвестиций и вернуть доверие между бизнесом и властью.

"Сегодня фактически созданы достаточные резервы <...>, достигнут низкий уровень инфляции. Фактически мы видим, что удержим его в пределах 4%, это очень важный фактор. А для того, чтобы дальше развиваться, дальше обеспечить рост ВВП необходимо, в первую очередь, обеспечить рост инвестиций", - приводит ТАСС слова Мишустина в ходе пленарного заседания.

Мишустин добавил, что необходимо также "вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки, излишнее давление ".

"Нужно отличить то, что реально сдерживает рост заработных плат и ситуацию, когда создается добавленная стоимость, от того, что просто, к сожалению, еще и нет места для нового бизнеса", - отметил он.

По его словам, правительство должно сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов, которые и были запущены для стимулирования инвестиционного роста. "Кроме этого, [нужно] тратить, возможно, деньги Фонда национального благосостояния на вложения в инфраструктуру окупаемые. Это пока то, что на сегодняшний день считаю самым важным", - заявил Мишустин.