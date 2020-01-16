Могут ли оштрафовать за замерзшую "омывайку"

Важность системы омывания стекол автомобиля трудно переоценить. Для безопасного вождения необходимо сохранять прозрачность стекол и быстро удалять с них загрязнения.

В зимнее время система омывания работает с большой нагрузкой. Эксперты aif.ru отмечают, что дорожные реагенты в непогоду превращаются в воздушно-капельную смесь, которая вместе с солью и грязью налипает на стекла машины. И если форсунки системы омывания и щетки стеклоочистителя недостаточно быстро и эффективно удаляют эти загрязнения, то управлять такой машиной становится попросту небезопасно.

Может ли водитель автомобиля с плохо работающей системой омывания стекол получить штраф? Да, если система неисправна, то эксплуатация транспортного средства запрещена, о чем говорится в разделе 4 Перечня неисправностей транспортных средств.

В частности, в пунктах 4.1. и 4.2. этого Перечня указано, что любые поездки на автомобиле запрещены, если у него не работают в установленном режиме стеклоочистители и стеклоомыватели. Это значит, что водителя, который управляет автомобилем с такими неисправностями, можно привлечь к ответственности по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ. Там говорится, что "управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств эксплуатация транспортного средства запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятиста рублей".

Добавим, что система омывания стекол может работать плохо по причине неисправной проводки, перегоревшего электронасоса или вышедшего из строя электромотора привода стеклоочистителей. Причиной часто становится и некачественная омывающая жидкость, которая замерзает даже на небольшом холоде и просто "запечатывает" всю систему.

Решать эту проблему нужно заменой некачественной жидкости на качественную, которая не теряет свои эксплуатационные свойства и при низких температурах. Ее необходимо долить в бачок стеклоомывателя и прокачать через патрубки и форсунки, чтобы, таким образом, вытеснить из системы воду.