Национальные инвестиционные платформы способны привлечь в экономику страны триллионы рублей

Краудфандинг, или "народное финансирование" (от английских слов сrowd - "толпа" и funding - "финансирование"), на практике существует в нашей стране уже не первый год. Так называют привлечение средств для реализации проектов или развития бизнеса с помощью интернет-площадки в роли инвестплатформы. С помощью краудфандинга, например, собирают средства на создание памятников, выпуск кинофильмов или дисков, на помощь пострадавшим от стихийных бедствий и другие благотворительные проекты и т.д.

Но возможности этого инструмента гораздо шире, в мире он используется как один из перспективных способов инвестирования бизнеса разного рода, поэтому его масштабы быстро растут. Развивается он и в нашей стране. Если в 2016 году этот рынок составил 6,2 миллиарда рублей, то в 2017-м он уже достиг 11,2 миллиарда рублей. За 2018 год, по оценкам Центробанка РФ, объем рынка краудфандинга увеличился еще на 34 процента, превысив 15,2 миллиарда рублей. Согласно прогнозу ЦБ РФ, через пять лет объем сделок на рынке краудфандинга вырастет до триллиона рублей в год.

До сих пор эта деятельность законом не регулировалась, что, конечно, было препятствием для более широкого использования краудфандинга в целях инвестирования. Теперь эти возможности появились. Согласно закону, движение безналичных денежных средств в виде инвестиций происходит в рамках специальных инвестиционных платформ в Интернете на основе соответствующих договоров. Привлекать инвестиции могут организации или индивидуальные предприниматели, которым организатор инвестиционной платформы оказывает услуги по привлечению инвестиций. Инвесторами могут быть как юридические, так и физические лица, которым оказывается соответствующее содействие. Инвестирование может осуществляться тремя способами: предоставление займов, приобретение ценных бумаг или утилитарных цифровых прав.

Внедрение цифровых технологий во все сферы жизни обуславливает рост популярности платформенных бизнес-решений. Эта тенденция охватила и финансовую отрасль. В последние 5 лет и здесь быстро растет интерес к различным крауд-способам привлечения денег. Это может быть краудинвестинг - привлечение средств микроинвесторов в стартапы и предприятия малого бизнеса. Или краудфандинг - продажа малых долей предприятия широкому кругу людей. Популярны также такие формы, как краудфакторинг - финансирование микроинвесторами договоров с отсрочкой платежа и лендинг - финансирование компании в виде "займа от народа". И все эти действия реализуются через инвестиционные платформы. Эксперты утверждают, что рост их популярности в России гарантирован на несколько ближайших лет.

Фото: Ассоциация инновационного и венчурного финансирования проектов

Инвестиционные платформы быстро развиваются в силу объективных экономических причин. Во-первых, регулярное повторение финансовых кризисов, как в конкретной стране, так и глобальных масштабах, приводит к тому, что люди опасаются хранить свои сбережения в банках. Население теряет доверие к банковской системе в целом. Так, по некоторым данным, на руках у граждан России сейчас скопилось около 15 триллионов рублей, которые можно было бы привлечь в экономику страны. Во-вторых, во всем мире непрерывно снижаются процентные ставки по депозитам, в некоторых случаях даже до минусовых показателей. В итоге доходность депозитов падает, и люди либо более активно тратят свои деньги, либо ищут новые инструменты для их сохранения и преумножения. Многие в результате приходят к инвестиционным платформам и используют их как способ обеспечить достаточную доходность собственных средств, инвестируя их в уставной капитал интересующих их фирм, выдавая ссуды физическим лицам и организациям. Это стимулирует реальный сектор экономики, помогает развитию стартапов, реализации различных проектов. Причем инвестор может принимать участие в отборе перспективных проектов, в которые он намерен вложить свои средства, получает полную информацию о сборе денег и их вложении, а затем - дивиденды с полученной прибыли.

Еще одной причиной развития этого инструмента стали жесткие условия кредитования юридических лиц. Получение займа в коммерческом банке для многих компаний превращается в нереальную задачу. Выходом становится обращение на инвестиционную площадку, где можно получить требующиеся средства у частных инвесторов.

В таком финансовом институте нуждаются и сами банковские учреждения. Он позволяет им наращивать свой кредитный портфель. Причем банки получают две возможности: либо создавать собственную платформу, либо использовать существующие для выдачи ссуд предприятиям, не отвечающим строгим требованиям Центробанка России.

Сегодня в России действует уже около полусотни инвестиционных платформ. Одна из наиболее опытных - Национальная инвестиционная платформа, чей опыт в краудфинансировании составляет более двух лет. Председателем экспертного совета проекта является председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, кандидат экономических и кандидат юридических наук Владимир Гамза, а председателем совета директоров - директор Центра компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Безделов. Оба они обладают большим опытом в "цифровом мире". Владимир Гамза является известным специалистом в области финансов. Кроме того, на "Национальной инвестиционной платформе" можно привлекать и возможности ТПП РФ, обеспечивая масштабирование процесса краудфандинга. Центр компетенций цифровой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова, возглавляемый Сергеем Безделовым, проводит программы по повышению уровня цифровой грамотности населения. Так, в ноябре 2019 года, в рамках национального проекта "Цифровая экономика" он реализовал программу дополнительного образования "Управление, основанное на данных (Chief Data Officer)". Опыт этих специалистов и их команды необходим тем, кто задумывается об использовании такого перспективного инструмента финансирования, как инвестплатформа.