"Мы давно говорили, что необходима смена социально-экономического курса", - заявил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он признал, что правительству Дмитрия Медведева удалось добиться изменений: "Определенные макроэкономические показатели действительно были выровнены, база для изменений создана". "Но, вероятно, те задачи, которые ставит президент в своем Послании, должно решать уже другое правительство", - подчеркнул политик.

По его оценке, в обществе есть большой запрос на перемены, особенно со стороны малообеспеченных россиян. Политик напомнил, что именно о курсе на их поддержку говорил президент в Послании. "Те меры, которые будут приняты в ближайшее время, направлены на народосбережение и ликвидацию демографической ямы", - подчеркнул Сергей Миронов. От нового состава правительства во фракции ждут в первую очередь того, чтобы кабмин справился с реализацией национальных проектов, от которых зависит благосостояние граждан, отметил Миронов. Однако здесь многое зависит от региональной власти, подчеркнул он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в числе главных проблем видит пробуксовки с выполнением нацпроектов. "Так, нацпроект по модернизации не выполнен на 35%, - привел свои цифры Зюганов. - Если брать нацпроект по повышению производительности труда, то он не выполнен на 40%. Все, что связано с цифровой экономикой, без которой не решить ни одной проблемы, выполнено лишь на четверть. Так что за это надо отвечать!"

Идея смены правительства, по его оценке, перезрела. Лидер партии также напомнил о претензиях коммунистов к финансово-экономическому блоку. "Сейчас наступает очень ответственный момент и для президента, - считает Геннадий Зюганов. - Потому что если новая команда не выполнит его установки, значит, его Послание будет полностью перечеркнуто. Например, чтобы пробиться в пятерку наиболее развитых стран мира и в полтора раза увеличить ВВП, надо выходить на темпы роста в 5-7%. Это абсолютно реальная задача".

В обществе есть большой запрос на перемены, особенно со стороны малообеспеченных россиян

Лидер КПРФ добавил, что Михаилу Мишустину на посту премьер-министра потребуется время для изучения ситуации. Однако фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам, которые соответствуют ее программным установкам. "Есть ключевые направления - это модернизация, новейшие технологии, цифровые технологии, сохранение экологии", - заявил политик.

КПРФ, кроме того, предлагает новому правительству после вступления в должности безотлагательно начать консультации с фракциями на тему предложенных президентом изменений в Конституцию. Новому главе правительства, считает он, надо "взять на себя обязательства вытащить страну уже в этом году на темпы выше мировых". "Мы открыты для этой работы и будем энергично помогать в реализации программы и, прежде всего, установок президента войти в пятерку, одолеть бедность, остановить умирание и прорываться в новых технологиях", - подчеркнул Зюганов.

Сенатор Алексей Александров отметил, что смена правительства связана с необходимостью усилить работу правительства по реализации нацпроектов и планов главы государства. "Президенту нужны результаты, их дает исполнительная власть", - сказал он в беседе с "РГ". Сенатор ожидает, что экономический блок правительства с новым премьером заработает в более жестком режиме.

Новому правительству придется очень быстро начать интенсивную работу по реализации поставленных президентом задач, тем более что часть из них имеет срок исполнения - 1 января наступившего года, подчеркнул в беседе с "РГ" глава Комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Но работать кабмин будет не "с нуля". Он отметил, что министерствами, социальными фондами, парламентом проделана большая работа по улучшению жизни россиян. "Если что-то не получилось, то у нас всех это общая ответственность", - сказал он.

"Чего бы хотелось от нового кабинета? Может быть, большего "полета фантазии", чаще подниматься над текущими задачами и смотреть на проблему дальше, почаще брать за основу мнение членов Совета Федерации и депутатов как представителей регионов, представителей избирателей", - заявил Валерий Рязанский. Сенаторы, по его словам, готовы к работе с новым кабинетом. "Самое главное - быстро и оперативно. Уже родились те дети, семьям которых надо выдать материнский капитал. У нас нет времени на раскачку и раздумья, нам уже известен порядок действий и внесения изменений в нормативную базу", - добавил он.

Национальные проекты требуют нового качества государственного управления

Главы регионов назвали отставку правительства важным и естественным шагом к выполнению задач, озвученных ранее президентом в Послании Федеральному Собранию. "Президент в самом начале своего Послания обозначил, что национальные проекты требуют нового качества государственного управления, работы правительства, всех уровней власти, прямого диалога с гражданами, поэтому последующая новость об отставке правительства РФ - один из первых шагов по воплощению задач Послания. Да, это произошло незамедлительно. Значит, того требует время", - заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, которого цитирует ТАСС. Губернатор Рязанской области Николай Любимов также назвал отставку кабмина закономерной после Послания. "Новый состав правительства будет сформирован уже в соответствии с целями и задачами, озвученными президентом", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".