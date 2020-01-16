Обратная сторона операции "Ликвидация". Почему США убили Касема Сулеймани

4 января 2020 года американский президент Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции в своем поместье во Флориде, сказал: "Господству террора Сулеймани настал конец. Военные США нанесли безупречный по точности удар, который убил террориста номер один в мире - Касема Сулеймани. Он готовил страшные, непредотвратимые нападения на американских дипломатов и военнослужащих, но мы поймали его на месте преступления и ликвидировали".

Так Трамп оправдал право США на убийство человека номер два в политическом и военном руководстве Ирана - генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое было совершено дроном-убийцей недалеко от аэропорта Багдада. Чуть позже, раскрывая детали "опасности террориста номер один", Трамп уточнил: "Это было сделано, потому что Сулеймани готовил атаки на американские посольства в разных странах". Однако выступавший 13 января на пресс-конференции глава Пентагона Марк Эспер опроверг эти уточнения: "У нас нет доказательств того, что Иран готовил атаки на четыре наших посольства. По крайней мере, я пока не видел ни одного такого доказательства".

Возникает очевидный вопрос - так за что же убили Касема Сулеймани? Как известно, в канун Нового года Трамп провел закрытое совещание по его ликвидации. Как утверждает телеканал NBC, решение о ликвидации было принято еще в июне 2019 года, когда советник Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео уговаривали Трампа отомстить Ирану за сбитый RQ-4 Global Hawk.

Однако вернемся к "новогодним посиделкам", на которых присутствовали врио главы администрации Джон Малвейни, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс. Наиболее настойчивыми были Помпео и Пенс, которые смогли убедить Дональда Трампа дать "добро" на проведение отложенной на 7 месяцев акции мести. Я думаю, в учебниках истории так и запишут: "Генерал Касем Сулеймани был уничтожен за сбитый беспилотник и угрозы против военных и гражданских объектов США". Но действительно ли были такие угрозы?

То, что скрывается под словом "угрозы", можно понять, если изучить биографии двух Майков - Помпео и Пенса. Дело в том, что до избрания директором ЦРУ Майк Помпео занимался бизнесом, точнее нефтяным бизнесом - он был президентом фирмы Sentry International, которая поставляла оборудование техасской компании Koch Industries, прославившейся многочисленными скандалами в нефтяном бизнесе, в том числе в Иране (поставка оборудования на иранский завод Zagros Petrochemical). Майк Пенс до вице-президентства был известен как успешный лоббист интересов нефтяных компаний Chevron и Exxon Mobil, последняя имела филиал в Ираке - Exxon Mobil Iraq. Именно нефтяное прошлое, а также рекомендации Тиллерсона (директора компании Exxon Mobil) и Рика Перри (бывшего губернатора Техаса и лоббиста компании Chevron) положительно сказались на государственной карьере и Пенса, и Помпео.

Прошлое двух ключевых чиновников администрации Трампа, видимо, попало в прицел спецподразделения КСИР, которое возглавлял генерал Касем Сулеймани. Дело в том, что поиск компромата на чиновников и военачальников США, которые вели активную деятельность на Ближнем Востоке, был одним из направлений работы "Аль-Кудс". По сведениям американской разведки, это направление лично курировал Касем Сулеймани. Он собрал некий архив компромата, который во время президентской выборной кампании 2020 года мог стать информационной бомбой, которая способна была изменить расклад голосов за кандидатов.

Где находится "архив Сулеймани", выяснить не удалось ни агентам ЦРУ, ни их коллегам из Моссад и МИ-6. С высокой степенью вероятности можно утверждать, что этот архив мог быть как у самого Сулеймани, так и по множеству адресов в Иране, где командир "Аль-Кудс" бывал не раз по служебной надобности.

По мнению наших специалистов, эти адреса оказались среди тех 52 объектов-целей для ракетных ударов, о которых Дональд Трамп заявлял 5 января. Естественно, играть в угадайку США не стали, так как узнали о том, что допуск к архиву имело ограниченное количество лиц из "Аль-Кудс" и КСИР. Ликвидация Сулеймани могла нарушить не только допуск, но с высокой вероятностью уничтожить и сам архив.

Однако покушение на Сулеймани не было единственным 3 января. Параллельно с этим США охотились в Йемене на финансиста "Аль-Кудс" Абдулу Шахлаи. Охота оказалась не такой удачной, как покушение на Касема Сулеймани.

К ликвидации командира "Аль-Кудс" и одного из лидеров Хезболлы, замглавы шиитской боевой группы "Хашд аш-Шааби" был привлечён бывший руководитель отделения ЦРУ в Саудовской Аравии - Майкл Д'Андреа, более известный под прозвищами "Темный принц" или "Аятолла Майк". Он также был известен как мастер в устранении важных персон - в 2008 году он организовал убийство в Дамаске военачальника Хезболлы Имеда Магнийя, координировал операцию по устранению Усамы бен Ладена и руководил программой дронов-убийц. С 2017 года Майк Помпео привлек его для работы против Ирана. Не исключено, что провокации с танкерами и дронами, атаковавшими НПЗ в Саудовской Аравии, - дело рук этого мастера "плаща и кинжала". Помимо этого "Аятола Майк" может быть и автором "цветной революции", которую США пытаются разжечь в Иране. Д'Андреа, работая в Королевстве Саудовская Аравия, курировал ИГИЛ и принял ислам ваххабистского толка. Он по определению враг шиитского Ирана.

Ликвидируя Касема Сулеймани, клуб "новогодних заговорщиков" решал сразу несколько задач - разрушал ось шиитского сопротивления (от Бейрута до Тегерана), переводил эскалацию с Ираном в более прогнозируемое русло и, с уничтожением архива, стирал все компрометирующие их следы.

Со всеми задачами США справились частично. Ось шиитского сопротивления устояла, хотя и лишилась своего идейного вдохновителя и координатора поставок вооружения. Эскалация с Ираном не переросла в локальную войну - этому помогла трагедия с украинским Boeing, но не смогла предотвратить гибридную войну, которую Иран фактически уже начал. Архив, скорее всего, не был уничтожен - его теперь ищут не только агенты ЦРУ, но и бригадный генерал Исмаил Каани, нынешний глава "Аль-Кудс", ранее возглавлявший контрразведку в этом спецподразделении. Поэтому опасность ударов по 52 объектам сохраняется, и иранским ПВО ещё представится шанс изменить свою "подмоченную" репутацию.

Затишье конфликта между Ираном и США обманчиво, так как до сих пор американский прагматизм проигрывал иранской философии махдизма.