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Рубрика: В мире

У Пентагона не было доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Susan Walsh Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Susan Walsh
Министр обороны США Марк Эспер. Фото: AP Photo/Susan Walsh

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у него не было каких-либо определенных доказательств того, что командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани готовил атаку на четыре американских посольства.

В Иране предложили судить Трампа за убийство Сулеймани

В интервью программе "Face the Nation" министр обороны США рассказал, что президент Дональд Трамп не привел конкретных фактов, заявив только, что "полагает так". При этом Эспер не видел ни одного доказательства. По его словам, он "разделял" мнение главы государства относительно того, что такие нападения на посольства США вероятно могли готовиться, сообщает "Интерфакс".

Напомним, президент США Дональд Трамп, говоря о причинах убийства Сулеймани, заявил о том, что американская спецоперация по его ликвидации была предпринята, чтобы предотвратить атаки на четыре посольства США, которые якобы готовил глава "Аль-Кудс".

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что спецслужбы США не располагали информацией о конкретных планах генерала Сулеймани организовать атаки против американцев. "Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", - констатировал Помпео.

СМИ: Трамп санкционировал убийство Сулеймани семь месяцев назад

Напомним, в ночь на третье января военные США нанесли удар в районе аэропорта Багдада. В результате были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Тегеране заявили, что расценивают убийство Сулеймани как "государственный терроризм и возлагают всю ответственность за последствия этого преступления на террористическое правительство США".

В мире США В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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