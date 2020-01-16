Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину

Отдавая грязный автомобиль на мойку, мы практически всегда уверены в относительно успешном результате, однако процесс лучше контролировать, иначе могут возникнуть неприятные последствий для кузова и бортовой электроники. Так на что же следует обратить внимание?

Мойка сильно загрязненных автомобилей

Прежде всего, старайтесь привозить ваш автомобиль на мойку как минимум раз в неделю. Тезис о том, что слой грязи защищает лакокрасочное покрытие от песка, солей и абразивных частиц на самом деле - миф. Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.

О последствиях ношения на кузове "костюма" из дорожных реагентов мы вообще не говорим. Поездили по асфальту, залитому химической жижей, добро пожаловать на мойку! И уж точно, если ваше авто основательно загрязнено, избегайте автоматических моек. Контакт с щетками, в особенности для сильно испачканного автомобиля, губителен. На обычных же мойках попросите сотрудников тщательнее промыть автомобиль перед нанесением пены. Иногда за эту процедуру будет даже логично доплатить.

Не учли перепад температур

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Прямой солнечный свет - известный враг лакокрасочного покрытия. Однако страшен даже не сам разогрев кузова, например, на палящем южном солнце, а резкий перепад температур, когда на почти в буквальном смысле раскаленный кузов выливаются потоки холодной воды. Вы можете не заметить последствий такого закаливания, они проявятся впоследствии. Из-за перепада температур в лаке возникают незаметные микротрещины. Со временем они станут пропускать влагу, а та спровоцирует коррозию.

Дабы защитить кузов от таких неприятных сценариев, потратьтесь перед летним сезоном на дополнительную полировку. Чтобы уберечь стекла автомобиля от растрескивания, непосредственно перед мойкой в жару следует постепенно охладить салон с помощью системы кондиционирования. Как вариант, нужно убедиться, что мойщики используют при мытье машины теплую, а не холодную воду. Аналогичные меры предосторожности нужно принять при мойке сильно "замерзших" автомобилей, например, "переночевавших" на улице в сильный минус зимой.

Впрочем, на хороших мойках знают: чтобы поберечь кузов и стекла автомобиля, перед мойкой он должен выстояться и погреться как минимум пять, а лучше все десять минут. Но даже в этом случае автомобиль следует ополоснуть сначала холодной водой, и лишь потом по мере необходимости повышать градус.

Сушили - недосушили

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Еще одна типичная ошибка, случающаяся зимой - неполное высушивание многочисленных элементов кузова. На что следует обратить внимание прежде всего? Нередко мойщики ограничиваются продувкой сжатым воздухом личинок замков. Однако вам следует проследить, чтобы они также насухо (а не символически) протерли дверные уплотнители и что не менее важно - лючок и крышку топливного бака. В противном случае в мороз рискуете либо не попасть в автомобиль, либо не сумеете открутить примерзшую пробку бензобака на автозаправке.

Проследите также за продувкой элементов внешних зеркал и протиркой датчиков "парктроника". Вот и еще один совет - после мойки автомобиль необходимо "поморозить": (открыть все, что открывается, отвести от лобового стекла щетки стеклоочистителя и дать машине постоять так примерно пять минут.

"Поработайте" также замками дверей, капота, крышки багажника и лючка бензобака, убедившись, что механизмы и приводы не примерзли. Если же вы ставите машину "на прикол" сразу после мойки, потрудитесь также "просушить" тормозные колодки, совершив серию разгонов и торможений. После совершения этой процедуры вероятность примерзания колодок к дискам, барабанам будет минимальна.

Осторожнее с подкапотным пространством

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Желание видеть чистое подкапотное пространство объяснимо и даже похвально, вот только если вы доверяете процедуру мойки этой области профессионалам или же беретесь за мойку на станции самообслуживания, все же уточните, не применяйте мойку высокого давления. Современные машины изобилуют различными датчиками и прочей электроникой.

Кроме того, вода под высоким давлением легко приникает в отверстия блоков управления. Порванная проводка, поврежденные радиаторы или даже сбитая краска - вот лишь некоторые неприятности, которые могут подстерегать вас при неграмотном использовании моющих устройств.

Близкий контакт с водой

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Посмотрите за работой мойщиков и в большинстве случаев вы увидите, что они подносят "сопло" "керхера" слишком близко к кузову. Оно и понятно - так эффективнее сбивается грязь, особенно в районе арок.

Между тем давление потока воды может составить 140 бар, а это серьезное испытание для лакокрасочного покрытия. Поверхностный защитный слой вибрирует, и краска покрывается микротрещинами, которые через несколько лет мутнеют.

Если же ваша машина не новая и на кузове есть очаги коррозии, тогда обстрел кузова из "керхера" вдвойне опасен - так можно отколоть от машины нужные ей металлические кусочки. Также при неосторожном обращении мойщик или, что вероятнее, вы сами, можете повредить также декоративные пластиковые накладки. При любом раскладе рекомендуется держать пистолет не ближе, чем в 25 см от кузова и не смывать грязь под углом 90 градусов.